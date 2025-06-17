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В Нижнем Тагиле за гибель пациентки после операции на дому будут судить хирурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле завершилось расследование смерти 46-летней женщины, которой врач-хирург в ноябре 2024 года провел операцию на дому.
По версии следствия, 56-летний мужчина, являясь хирургом, провёл женщине в домашних условиях операцию, в ходе которой, как показала судебно-медицинская экспертиза, врач допустил «дефекты оказания медицинской помощи».
Врачу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – часть 2 статьи 109 УК РФ.
В прокуратуре области рассказали, женщина страдала асцитом – осложнением цирроза печени. В ноябре прошлого года она попросила обвиняемого оказать ей медицинскую помощь на дому, чтобы ей не пришлось ехать в больницу. Тот согласился и, собрав анамнез заболевания со слов пациентки, провёл операцию – лапароцентез, в ходе которой повредил околопупочную вену. После операции у женщины произошло внутреннее кровотечение, но его признаки врач заметил лишь спустя сутки.
Рассматривать дело хирурга будут в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
По версии следствия, 56-летний мужчина, являясь хирургом, провёл женщине в домашних условиях операцию, в ходе которой, как показала судебно-медицинская экспертиза, врач допустил «дефекты оказания медицинской помощи».
«Согласно заключению экспертиз дефекты оказания медицинской помощи, допущенные врачом-хирургом, состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти женщины»,
– сказали в СКР по Свердловской области.
Врачу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – часть 2 статьи 109 УК РФ.
В прокуратуре области рассказали, женщина страдала асцитом – осложнением цирроза печени. В ноябре прошлого года она попросила обвиняемого оказать ей медицинскую помощь на дому, чтобы ей не пришлось ехать в больницу. Тот согласился и, собрав анамнез заболевания со слов пациентки, провёл операцию – лапароцентез, в ходе которой повредил околопупочную вену. После операции у женщины произошло внутреннее кровотечение, но его признаки врач заметил лишь спустя сутки.
«Обвиняемый, установив признаки внутреннего кровотечения, обратился в скорую для экстренной госпитализации пациентки. В этот же день в учреждении здравоохранения женщине была оказана экстренная медицинская помощь, однако её спасти не удалось. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал частично»,
– сообщили в прокуратуре.
Рассматривать дело хирурга будут в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
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