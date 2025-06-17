В Нижнем Тагиле за гибель пациентки после операции на дому будут судить хирурга

– сообщили в прокуратуре.

«Обвиняемый, установив признаки внутреннего кровотечения, обратился в скорую для экстренной госпитализации пациентки. В этот же день в учреждении здравоохранения женщине была оказана экстренная медицинская помощь, однако её спасти не удалось. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал частично»,