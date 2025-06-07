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Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
Фото: Серовский районный суд
Александра Гоока из Серова, которого обвиняют в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО до осени.
В телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области сообщили, что Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Гооку. Ему, напомним, вменяют пункты «а» и «в» части 2 статьи УК РФ – «убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
В телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области сообщили, что Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения Гооку. Ему, напомним, вменяют пункты «а» и «в» части 2 статьи УК РФ – «убийство двух лиц, в том числе малолетнего».
«Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 16 сентября 2025 года»,
– сообщили в пресс-службе.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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