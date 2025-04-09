Полиция установила личность женщины, чью голову нашли на севере Свердловской области





– рассказал Горелых. «Сотрудники полиции задержали его на территории Серова. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, вероятно, уверовав в собственную неуязвимость. Проведённые оперуполномоченными уголовного розыска территориального ОВД и регионального полицейского главка мероприятия не позволили данному гражданину остаться вне подозрений»,





– добавил полковник Валерий Горелых. «Представители МВД продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы расставить все точки над "i" в этой, теперь уже можно с определённостью говорить, резонансной криминальной истории. Более подробные и точные обстоятельства "двойного" убийства выясняются, о результатах проинформируем общественность и СМИ дополнительно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Полиция установила личность женщины, голову которой нашли в лесу, неподалёку от коллективного сада «Ягодка» в Серове. Ей оказалась без вести пропавшая вместе со своим малолетним сыном жительница Нижнего Тагила, 1982 года рождения.Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского глава полиции Валерий Горелых, в ходе расследования они вышли на жителя Серова, 1976 года рождения, которого теперь подозревают в убийстве женщины и её ребёнка. Следствие полагает, что они навещали подозреваемого в ноябре 2024 года. По основной версии, между тагильчанкой и серовчанином произошёл конфликт, в ходе которого мужчина учинил расправу сначала над женщиной, а потом и над её сыном. Позже он постарался скрыть следы преступления.По его данным, судимостей у задержанного нет, но, как отмечается, есть два высших образования. В последнее время он нигде не работал.В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.Тем временем расследование продолжается.