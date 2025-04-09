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Полиция установила личность женщины, чью голову нашли на севере Свердловской области

12.12 Пятница, 18 апреля 2025
Предоставлено Валерием Горелых
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Полиция установила личность женщины, голову которой нашли в лесу, неподалёку от коллективного сада «Ягодка» в Серове. Ей оказалась без вести пропавшая вместе со своим малолетним сыном жительница Нижнего Тагила, 1982 года рождения.

Как сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского глава полиции Валерий Горелых, в ходе расследования они вышли на жителя Серова, 1976 года рождения, которого теперь подозревают в убийстве женщины и её ребёнка. Следствие полагает, что они навещали подозреваемого в ноябре 2024 года. По основной версии, между тагильчанкой и серовчанином произошёл конфликт, в ходе которого мужчина учинил расправу сначала над женщиной, а потом и над её сыном. Позже он постарался скрыть следы преступления.

«Сотрудники полиции задержали его на территории Серова. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, вероятно, уверовав в собственную неуязвимость. Проведённые оперуполномоченными уголовного розыска территориального ОВД и регионального полицейского главка мероприятия не позволили данному гражданину остаться вне подозрений»,

– рассказал Горелых.


По его данным, судимостей у задержанного нет, но, как отмечается, есть два высших образования. В последнее время он нигде не работал.

В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Тем временем расследование продолжается.

«Представители МВД продолжают необходимые оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы расставить все точки над "i" в этой, теперь уже можно с определённостью говорить, резонансной криминальной истории. Более подробные и точные обстоятельства "двойного" убийства выясняются, о результатах проинформируем общественность и СМИ дополнительно»,

– добавил полковник Валерий Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:42 В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге
23:42 Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
21:43 Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше
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20:08 Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки
19:03 В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу
18:38 Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу
18:15 Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили после жалобы
17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
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16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
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15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
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