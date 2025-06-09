Дело бывшего вице-мэра Дегтярска Ильина передали в суд

– сообщили в прокуратуре.

«Зная, что работы на сумму свыше 1,4 миллиона рублей не выполнены, он убедил членов комиссии подписать акт о приёме-сдаче работ по муниципальному контракту, содержащий недостоверные сведения об их выполнении в полном объёме, а также сам лично осуществил его подписание»,