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Дело бывшего вице-мэра Дегтярска Ильина передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя главы Дегтярска Андрея Ильина, обвиняемого в незаконном управлении коммерческой организацией.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Ильина обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст.286 УК) и незаконном участии в предпринимательской деятельности через доверенное лицо вопреки запрету (ст. 289 УК РФ).
По версии следствия, Андрей Ильин фактически управлял ООО «Проект Строй Сити», которая 18 сентября 2023 года с администрацией муниципалитета заключила контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в Дегтярске на сумму свыше 258,8 миллиона рублей. По контракту, оплата производилась после подписания документов об их приёмке.
Со своей стороны Ильин, как считает следствие, знал, что члены комиссии, принимавшие работу, подписывали документы с недостоверной информацией.
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину.
Обвинительное заключение по его делу утвердила прокуратура Первоуральска. Уголовное дело передали в Ревдинский городской суд, где его уже будут рассматривать по существу.
Напомним, о роли экс-замглавы Дегтярска рассказали свидетели по делу бывшего мэра Вадима Пильникова. Подробнее о показаниях свидетелей мы писали здесь.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, Ильина обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст.286 УК) и незаконном участии в предпринимательской деятельности через доверенное лицо вопреки запрету (ст. 289 УК РФ).
По версии следствия, Андрей Ильин фактически управлял ООО «Проект Строй Сити», которая 18 сентября 2023 года с администрацией муниципалитета заключила контракт на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в Дегтярске на сумму свыше 258,8 миллиона рублей. По контракту, оплата производилась после подписания документов об их приёмке.
Со своей стороны Ильин, как считает следствие, знал, что члены комиссии, принимавшие работу, подписывали документы с недостоверной информацией.
«Зная, что работы на сумму свыше 1,4 миллиона рублей не выполнены, он убедил членов комиссии подписать акт о приёме-сдаче работ по муниципальному контракту, содержащий недостоверные сведения об их выполнении в полном объёме, а также сам лично осуществил его подписание»,
– сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину.
Обвинительное заключение по его делу утвердила прокуратура Первоуральска. Уголовное дело передали в Ревдинский городской суд, где его уже будут рассматривать по существу.
Напомним, о роли экс-замглавы Дегтярска рассказали свидетели по делу бывшего мэра Вадима Пильникова. Подробнее о показаниях свидетелей мы писали здесь.
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