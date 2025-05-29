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Очередной канал незаконной миграции перекрыли в Екатеринбурге

09.30 Четверг, 5 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге задержали очередную преступную группу, занимавшуюся незаконной миграцией. Организатором оказался 62-летний местный житель.

В состав группы вошли двое его сыновья 32 и 24 лет, а также 35-летний инспектор подразделения по вопросам миграции отдела полиции № 14. Об этом сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Так, 62-летний фигурант и его сыновья подыскивали граждан иностранных государств, желающих узаконить своё пребывание на территории РФ, после чего заключали с ними фиктивные трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск. На основании фиктивных трудовых договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, что давало им основание для дальнейшего пребывания на территории России»,

– рассказал Александр Шульга.


Инспектор из миграционного подразделения знал о незаконном характере их взаимодействия, но несмотря на это продолжал оказывать необходимую помощь, в том числе с постановкой на учёт по месту пребывания.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что по местам жительства, а также в служебных помещениях отдела полиции оперуполномоченными были проведены обыски, в ходе которых обнаружились документы иностранных граждан, законность пребывания которых на территории России вызывает вопросы. Также были найдены электронные носители, на которых, по словам Горелых, также есть важная для расследования криминальной схемы информация.

Кроме этого, выяснилось, что 62-летний фигурант был собственником объектов недвижимости, по месту которых мигрантов фиктивно регистрировали. По некоторым адресам иностранцы проживали вместе со своими семьями. За это они платили собственнику от 4 до 10 тысяч рублей.

«У лидера предполагаемой преступной группы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга представители МВД обнаружили несколько квартир. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Среди тех, кто пользовался услугами фигурантов громкого дела, есть лица, которые проходят по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и с причинением тяжкого вреда здоровью. Какие есть ещё криминальные эпизоды на счету подозреваемых, сейчас устанавливают полицейские и следователи»,

– добавил полковник Валерий Горелых.


По предварительным данным, через канал миграции, который организовал мужчина со своими сыновьями, прошло порядка 2000 человек. Сейчас законность пребывания на территории страны каждого из них проверяется.

Участникам преступной группы в зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по части 3 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершённая организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения), статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ) и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной и иной личной заинтересованности).

В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей, а следователи продолжают работать над сбором и закреплением доказательной базы.

Напомним, ранее мы писали о задержании в Екатеринбурге девяти человек по подозрению в организации канала незаконной миграции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
13:19 К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли
12:40 Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
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11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
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