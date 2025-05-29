Очередной канал незаконной миграции перекрыли в Екатеринбурге

«Так, 62-летний фигурант и его сыновья подыскивали граждан иностранных государств, желающих узаконить своё пребывание на территории РФ, после чего заключали с ними фиктивные трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск. На основании фиктивных трудовых договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, что давало им основание для дальнейшего пребывания на территории России»,

– добавил полковник Валерий Горелых.

«У лидера предполагаемой преступной группы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга представители МВД обнаружили несколько квартир. Ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Среди тех, кто пользовался услугами фигурантов громкого дела, есть лица, которые проходят по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и с причинением тяжкого вреда здоровью. Какие есть ещё криминальные эпизоды на счету подозреваемых, сейчас устанавливают полицейские и следователи»,