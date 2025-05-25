Силовики в Екатеринбурге накрыли организаторов канала незаконной миграции





– рассказал Богдан Францишко. «Согласно материалам уголовного дела, в своей части директор центра по приёму экзаменов в нарушение установленного порядка, десятками человек принимала иностранцев на сдачу экзаменов, за денежное вознаграждение заранее через сообщников предоставляя им варианты правильных ответов. Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка. Таким образом, иностранцы получали возможность легального пребывания и работы на территории России»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге силовики задержали девять человек по подозрению в организации канала незаконной миграции.Как сообщил Вечерним ведомостям руководитель СУ СКР по Свердловской области генерал-майор юстиции Богдан Францишко, противная деятельность была пресечена сотрудниками СК совместно с оперативниками ФСБ и МВД. Задержанным, зависимости от роли каждого, предъявили обвинения в организации незаконной миграции (часть 3 статья 322.1 УК РФ), фиктивной постановке иностранцев на учёт (статья 322.3 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статья 285 УК РФ).По версии следствия, группа работала с сентября 2024 года по май 2025 года, когда её и «накрыли». Следствие полагает, что её работу организовал 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик организовал. В состав группы вошли девять человек, среди которых были как иностранные граждане, так и граждане РФ, в том числе директор «Центра по приёму экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации».Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что в два адреса оперуполномоченным пришлось заходить силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали.Горелых также сообщил, что сейчас представители ФСБ, МВБ и СК продолжают совместную работу, чтобы выяснить точное количество участников группы и криминальных эпизодов их противоправной деятельности.