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Экс-министр ЖКХ Свердловской области останется в СИЗО до 17 июля
Фото: Максим Ефремов
Обвиняемый в получении взятки Николай Смирнов обжаловал продление содержания под стражей, но безуспешно — Свердловский областной суд оставил его ходатайство без удовлетворения, сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом, экс-министр пробудет в СИЗО минимум полгода.
Напомним, накануне в Верх-Исетском суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего замминистра ЖКх Свердловской области и подчинённого Смирнова, Андрея Кислицына.
Таким образом, экс-министр пробудет в СИЗО минимум полгода.
Напомним, накануне в Верх-Исетском суде началось рассмотрение уголовного дела бывшего замминистра ЖКх Свердловской области и подчинённого Смирнова, Андрея Кислицына.
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