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Стали известны подробности коррупционного дела экс-замминистра ЖКХ и экс-депутата ЗакСО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Дело экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и экс-депутата ЗакСО Павла Мякишева начали рассматривать в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.
Кислицына обвиняют в получении взятки, его однокурсника Мякишева — в посредничестве в передаче взятки. Взяткодателем в этой истории, как мы писали ранее, выступает алтайский предприниматель, директор барнаульского завода светотехники «Барлед» Евгений Шнитов (при этом информацию о его задержании на сайтах судов мы не нашли).
В ходе заседания были озвучены детали обвинения, а именно то, в какие муниципалитеты Свердловской области лоббировал поставку алтайских светильников Кислицын.
Согласно версии следствия, в сентябре 2021 года Шнитов встретился с Мякишевым и попросил его о содействии в заключении контрактов на поставку светильников в Свердловскую область, сообщает Ura.ru из зала суда. По мнению обвинения, Кислицын после этого давил на глав ряда муниципалитетов своим авторитетом, и они были вынуждены заключать с Barled контракты — так, мэрия Новоуральска под руководством Вячеслава Тюменцева заключила контракт с Barled на сумму свыше 23 млн рублей, глава Полевского Константин Поспелов — на 6 млн рублей, мэр Верхнего Дуброво Валерий Конопкин — несколько контрактов на общую сумму 29 млн рублей, замглавы Верхотурского городского округа — на 42 млн рублей.
Шнитов отдал Мякишеву 4 миллиона, из которых Кислицыну было передано около половины, считает следствие.
Напомним, под следствием сейчас находится и бывший непосредственный руководитель Кислицына — экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Бывший министр, в отличие от Кислицына и Мякишева, до сих пор находится в СИЗО. Кислицын и Мякишев пришли на заседание сами — они были освобождены (https://t.me/ve4ved/74083) из-под стражи летом прошлого года. Обоих содержали в СИЗО-7 соседнего Челябинска (по некоторым данным, чтобы они не оказали влияние на следствие в Екатеринбурге).
Кислицына обвиняют в получении взятки, его однокурсника Мякишева — в посредничестве в передаче взятки. Взяткодателем в этой истории, как мы писали ранее, выступает алтайский предприниматель, директор барнаульского завода светотехники «Барлед» Евгений Шнитов (при этом информацию о его задержании на сайтах судов мы не нашли).
В ходе заседания были озвучены детали обвинения, а именно то, в какие муниципалитеты Свердловской области лоббировал поставку алтайских светильников Кислицын.
Согласно версии следствия, в сентябре 2021 года Шнитов встретился с Мякишевым и попросил его о содействии в заключении контрактов на поставку светильников в Свердловскую область, сообщает Ura.ru из зала суда. По мнению обвинения, Кислицын после этого давил на глав ряда муниципалитетов своим авторитетом, и они были вынуждены заключать с Barled контракты — так, мэрия Новоуральска под руководством Вячеслава Тюменцева заключила контракт с Barled на сумму свыше 23 млн рублей, глава Полевского Константин Поспелов — на 6 млн рублей, мэр Верхнего Дуброво Валерий Конопкин — несколько контрактов на общую сумму 29 млн рублей, замглавы Верхотурского городского округа — на 42 млн рублей.
Шнитов отдал Мякишеву 4 миллиона, из которых Кислицыну было передано около половины, считает следствие.
Напомним, под следствием сейчас находится и бывший непосредственный руководитель Кислицына — экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Бывший министр, в отличие от Кислицына и Мякишева, до сих пор находится в СИЗО. Кислицын и Мякишев пришли на заседание сами — они были освобождены (https://t.me/ve4ved/74083) из-под стражи летом прошлого года. Обоих содержали в СИЗО-7 соседнего Челябинска (по некоторым данным, чтобы они не оказали влияние на следствие в Екатеринбурге).
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