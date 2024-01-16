Возрастное ограничение 18+
Суд пересмотрел дело обвиняемых в подмене анализов нижнетагильских полицейских
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд пересмотрел уголовное дело нижнетагильских полицейских, которых обвинили в подмене анализов детского хоккейного тренера, задержанного с подозрениями на наркотическое опьянение.
В сентябре 2023 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу четырёх сотрудников полиции, двое из которых обвинялись в превышении полномочий, ещё двое – в фальсификации доказательств.
Руслана Белоконного и Павла Долганова тогда признали виновными в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Утверждалось, что Долганов якобы переоделся в гражданскую одежду и пошёл сдавать анализ вместо своего задержанного друга. Обоим обвиняемым в превышении полномочий назначили принудительные работы на два года с удержанием 10% от заработка в доход государства. Других двух полицейских Михаила Фельбуша и Ильи Яшина, которых обвиняли в фальсификации доказательств (ч.1 ст.303 УК РФ), оправдали.
После этого приговор обжаловали как осуждённые, так и прокурор. Осуждённые не признавали вину и попросили вернуть дело прокурору, а прокурор был недоволен тем, что одним вынесли оправдательный приговор, а другим назначили слишком мягкое, на его взгляд, наказание, и просил вернуть дело на новое рассмотрение.
В сентябре 2023 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу четырёх сотрудников полиции, двое из которых обвинялись в превышении полномочий, ещё двое – в фальсификации доказательств.
Руслана Белоконного и Павла Долганова тогда признали виновными в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Утверждалось, что Долганов якобы переоделся в гражданскую одежду и пошёл сдавать анализ вместо своего задержанного друга. Обоим обвиняемым в превышении полномочий назначили принудительные работы на два года с удержанием 10% от заработка в доход государства. Других двух полицейских Михаила Фельбуша и Ильи Яшина, которых обвиняли в фальсификации доказательств (ч.1 ст.303 УК РФ), оправдали.
После этого приговор обжаловали как осуждённые, так и прокурор. Осуждённые не признавали вину и попросили вернуть дело прокурору, а прокурор был недоволен тем, что одним вынесли оправдательный приговор, а другим назначили слишком мягкое, на его взгляд, наказание, и просил вернуть дело на новое рассмотрение.
«Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Уголовное дело в отношении них будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение. Оправдательный приговор в отношении Михаила Фельбуша и Ильи Яшина оставлен в силе»,
– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Ивделе будут судить бывшего сотрудника колонии
16 января 2024
16 января 2024