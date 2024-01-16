Суд пересмотрел дело обвиняемых в подмене анализов нижнетагильских полицейских

– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Уголовное дело в отношении них будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение. Оправдательный приговор в отношении Михаила Фельбуша и Ильи Яшина оставлен в силе»,