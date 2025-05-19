Для экс-замглавы Дегтярска Солдатова запросили 7 лет 8 месяцев лишения свободы

– сказали в прокуратуре.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить 7 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки (5,1 миллиона рублей), с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет»,