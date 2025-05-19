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Для экс-замглавы Дегтярска Солдатова запросили 7 лет 8 месяцев лишения свободы
Фото: прокуратура Свердловской области
Гособвинение запросило бывшему заместителю главы Дегтярского городского округа Виктору Солдатову 7 лет 8 месяцев лишения свободы.
Напомним, его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в суде были представлены доказательство того, что Солдатов в период с февраля по июль 2024 года передал учредителя ООО «Жилые кварталы» главе Дегтярска Пильникову взятку за общее покровительство при приёмке работ по муниципальным контрактам, а также за содействие организации в её работе. Часть взятки – 1,7 миллионов – он оставил себе в качестве вознаграждение за посредничества.
Свою вину Виктор Солдатов признал, сообщили в ведомстве.
Там также добавили, что уголовное дело главы муниципалитета Вадима Пильникова находится на рассмотрении в суде.
Ранее мы писали о показаниях свидетелей о роли другого замглавы Андрея Ильина, который также находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий.
Напомним, его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК).
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в суде были представлены доказательство того, что Солдатов в период с февраля по июль 2024 года передал учредителя ООО «Жилые кварталы» главе Дегтярска Пильникову взятку за общее покровительство при приёмке работ по муниципальным контрактам, а также за содействие организации в её работе. Часть взятки – 1,7 миллионов – он оставил себе в качестве вознаграждение за посредничества.
Свою вину Виктор Солдатов признал, сообщили в ведомстве.
«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить 7 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки (5,1 миллиона рублей), с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет»,
– сказали в прокуратуре.
Там также добавили, что уголовное дело главы муниципалитета Вадима Пильникова находится на рассмотрении в суде.
Ранее мы писали о показаниях свидетелей о роли другого замглавы Андрея Ильина, который также находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий.
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