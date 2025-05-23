Возрастное ограничение 18+
Отобравшего у екатеринбурженок пакеты с продуктами ради знакомства наказали штрафом в 400 тысяч рублей
Коллаж: прокуратура Свердловской области (кадры из видео: Е1)
Исамату Яшар оглы Азимову, который летом прошлого года в Екатеринбурге отобрал у двух девушек пакеты с продуктами, чтобы заставить их познакомиться с ним, вынесли приговор. Суд наказал его крупным штрафом.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь с 11 на 12 июня 2024 года. Мужчина со словами «Тебе тяжело, я подержу» отобрал пакеты у девушек, которые возвращались домой из магазина, после чего предложил им выпить кофе. Подруги ответили отказом и попросили вернуть им продукты, но мужчина сел в машину вместе с пакетами и уехал. Позже растерянных девушек заметила компания молодых парней. Они расспросили подруг, а когда поняли, что произошло, решили разобраться с обидчиком, который остался ждать хозяек покупок на парковке. После этого, как рассказывали сами девушки, началась драка, закончившаяся стрельбой.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что молодые люди, подойдя к обидчику, попросили вернуть похищенное, после чего мужчина напал на них.
Сегодня, 27 мая 2025 года, Кировский районный суд, рассматривавший дело Исмата Яшар оглы Азимова признал его виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл в ночь с 11 на 12 июня 2024 года. Мужчина со словами «Тебе тяжело, я подержу» отобрал пакеты у девушек, которые возвращались домой из магазина, после чего предложил им выпить кофе. Подруги ответили отказом и попросили вернуть им продукты, но мужчина сел в машину вместе с пакетами и уехал. Позже растерянных девушек заметила компания молодых парней. Они расспросили подруг, а когда поняли, что произошло, решили разобраться с обидчиком, который остался ждать хозяек покупок на парковке. После этого, как рассказывали сами девушки, началась драка, закончившаяся стрельбой.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что молодые люди, подойдя к обидчику, попросили вернуть похищенное, после чего мужчина напал на них.
«Азимов без видимого повод нанёс двум молодым людям телесные повреждения, после чего достал пистолет ограниченного поражения и произвел не менее трёх выстрелов в сторону убегающих от него молодых людей, попав одним из выстрелов в живот потерпевшего»,
– рассказали в ведомстве.
Сегодня, 27 мая 2025 года, Кировский районный суд, рассматривавший дело Исмата Яшар оглы Азимова признал его виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка) и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию