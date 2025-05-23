Отобравшего у екатеринбурженок пакеты с продуктами ради знакомства наказали штрафом в 400 тысяч рублей

– рассказали в ведомстве.

«Азимов без видимого повод нанёс двум молодым людям телесные повреждения, после чего достал пистолет ограниченного поражения и произвел не менее трёх выстрелов в сторону убегающих от него молодых людей, попав одним из выстрелов в живот потерпевшего»,