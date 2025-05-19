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Заведующей детского сада, в который ходил Далер, смягчили наказание

10.40 Вторник, 27 мая 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Анне Гилевой, заведующей детского сада, который посещал шестилетний Далер Бобиев, смягчили наказание.

Напомним, Гилева не передала информацию в полицию о травмах на теле Далера, которые медицинский работник детского сада заметила в августе 2022 года. Кроме этого, осуждённая не стала сообщать в правоохранительных органы о том, что ребёнок перестал посещать садик без уважительных причин. Следствие пришло к выводу, что из-за сокрытия этих фактов на приёмную семью мальчика вовремя не обратили внимание.

25 февраля Чкаловский районный суд Екатеринбурга, изучив материалы дела, признал её виновной в халатности, повлекшей смерть ребёнка (часть 2 статьи 293 УК РФ), и назначил ей 2 года принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства с запретом занимать руководящие должности в образовательных организациях тоже на 2 года. Это решение было обжаловано защитником осуждённой в Свердловском областном суде. В итоге суд апелляционной инстанции с учетом смягчающих вину обстоятельств снизил наказание до 1 года 10 месяцев, сообщили в объединённой пресс-службе судов области.

В части гражданского иска о взыскании с Анны Гилевой 250 тысяч рублей моральной компенсации в пользу отца Далера областной суд отменил решение суда первой инстанции отменено и отправил дело на новое судебное разбирательство.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:01 Выходные в Свердловской области выдались огненными
17:59 Свердловские врачи спасли пациента с расколотым черепом
17:06 Более трёх миллионов рублей изъяли у «бизнесмена» в Кольцово
16:32 После профилактической беседы от МВД екатеринбургский сварщик перевёл мошенникам 11 миллионов
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15:58 Свердловских детей отправят отдыхать в Анапу, несмотря на загрязнение моря
15:36 В Нижнем Тагиле на улице Ульяновской сбили десятилетнего мальчика
15:12 Очередной «бегунок» будет отвечать перед судом в Екатеринбурге за хищение шести миллионов рублей
14:36 Пожилой краснотурьинец чудом выжил после взрыва газового баллона
13:45 В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22
12:59 В Верхнетагильском пруду утонул школьник
12:32 Более 200 детей стали участниками форума юных дарований «ArtНавигатор» в Свердловской области
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