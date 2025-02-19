В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей заведующей детсада, куда ходил шестилетний Далер

«В конце августе 2022 года она представила сведения в подразделение территориального отдела полиции о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения, а также совершения в отношении них противоправных действий»,

– подчеркнули в прокуратуре.

«В результате халатности исполняющей обязанности заведующей детским садом, не сообщившей о выявлении фактов травмирования воспитанника, опекун продолжила истязать ребенка, причиняя ему физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев, совершая в отношении него иные насильственные действия с применением пыток, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для ребёнка»,