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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей заведующей детсада, куда ходил шестилетний Далер
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 25 февраля, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшей заведующей детского сада, который посещал шестилетний Далер Бобиев. Её признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребёнка (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Суд установил, что заведующая знала о том, что ребёнка бьют дома, но ничего не предпринимала, чтобы защитить его.
Так, в августе 2022 года о телесных повреждениях на теле Далера заведующей сообщила медработник детского сада. Эту информацию осуждённая должна была сразу же передать в территориальное управление социальной политики, органы системы профилактики и правоохранительные органы, но не сделала это.
Более того, она скрыла этот факт, когда отчитывалась о состоянии воспитанников перед полицией.
Кроме этого, она была обязана сообщить уполномоченные органы о том, что один из её воспитанников не посещает детский садик без уважительной причины. Ребёнок отсутствовал в учреждении более 200 дней.
Таким образом суд пришёл к выводу, что мальчика можно было спасти, если бы заведующая сразу бы сообщила о следах побоев на его теле. Ведь медработник сообщила о них в августе, а погиб Далер Бобиев 2 декабря 2022 года.
Сначала суд назначил бывшей заведующей садика 2 года лишения свободы, но на основании статьи 53.1 заменил его на принудительные работы на 2 года с удержанием 15 % заработка в доход государства, а также с запретом занимать руководящие должности в образовательных организациях тоже на 2 года.
Напомним, в июле 2023 года назад мы публиковали колонку директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, участвовавшей в поисках мальчика, с вопросами, которые до сих пор остаются без ответа.
Суд установил, что заведующая знала о том, что ребёнка бьют дома, но ничего не предпринимала, чтобы защитить его.
Так, в августе 2022 года о телесных повреждениях на теле Далера заведующей сообщила медработник детского сада. Эту информацию осуждённая должна была сразу же передать в территориальное управление социальной политики, органы системы профилактики и правоохранительные органы, но не сделала это.
Более того, она скрыла этот факт, когда отчитывалась о состоянии воспитанников перед полицией.
«В конце августе 2022 года она представила сведения в подразделение территориального отдела полиции о не выявлении фактов травмирования воспитанников дошкольного учреждения, а также совершения в отношении них противоправных действий»,
– рассказали в прокуратуре области.
Кроме этого, она была обязана сообщить уполномоченные органы о том, что один из её воспитанников не посещает детский садик без уважительной причины. Ребёнок отсутствовал в учреждении более 200 дней.
Таким образом суд пришёл к выводу, что мальчика можно было спасти, если бы заведующая сразу бы сообщила о следах побоев на его теле. Ведь медработник сообщила о них в августе, а погиб Далер Бобиев 2 декабря 2022 года.
«В результате халатности исполняющей обязанности заведующей детским садом, не сообщившей о выявлении фактов травмирования воспитанника, опекун продолжила истязать ребенка, причиняя ему физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев, совершая в отношении него иные насильственные действия с применением пыток, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для ребёнка»,
– подчеркнули в прокуратуре.
Сначала суд назначил бывшей заведующей садика 2 года лишения свободы, но на основании статьи 53.1 заменил его на принудительные работы на 2 года с удержанием 15 % заработка в доход государства, а также с запретом занимать руководящие должности в образовательных организациях тоже на 2 года.
Напомним, в июле 2023 года назад мы публиковали колонку директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой, участвовавшей в поисках мальчика, с вопросами, которые до сих пор остаются без ответа.
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