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Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве семьи в новогоднюю ночь в Каменске-Уральском 32 года назад
Фото: Свердловский областной суд
Виктор Петриченко, обвиняемый в жестоком убийстве семи человек в новогоднюю ночь 1993 года, останется под стражей до 7 октября 2025 года. Об этом сообщает Свердловский областной суд, который сегодня, 23 мая, продлил меру пресечения.
По данным прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла в Каменске-Уральском. Семья, встретившая на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге (тогда — Свердловске) незнакомого молодого человека, пригласила его отпраздновать Новый год. Им оказался Виктор Петриченко, который, по версии следствия, обратил внимание на их внешний вид и предположил, что они живут небедно. Завязав разговор, он быстро вошёл в доверие и был приглашён в дом.
Следствие полагает, что с 17:00 31 декабря 1992 года до 5:00 1 января 1993 года Петриченко реализовал заранее спланированное преступление. Он добавил в алкоголь клофелин, дождался, пока взрослые уснут, и нанёс им смертельные удары слесарным молотком. Затем, по очереди выманивая детей на кухню, расправился и с ними. После этого он забрал имущество семьи на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Лишь с помощью новых методов молекулярно-генетической экспертизы удалось получить доказательства: на месте преступления были обнаружены окурки с биологическими следами Петриченко, а также его отпечатки пальцев на мебели и бутылке водки.
По данным прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла в Каменске-Уральском. Семья, встретившая на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге (тогда — Свердловске) незнакомого молодого человека, пригласила его отпраздновать Новый год. Им оказался Виктор Петриченко, который, по версии следствия, обратил внимание на их внешний вид и предположил, что они живут небедно. Завязав разговор, он быстро вошёл в доверие и был приглашён в дом.
Следствие полагает, что с 17:00 31 декабря 1992 года до 5:00 1 января 1993 года Петриченко реализовал заранее спланированное преступление. Он добавил в алкоголь клофелин, дождался, пока взрослые уснут, и нанёс им смертельные удары слесарным молотком. Затем, по очереди выманивая детей на кухню, расправился и с ними. После этого он забрал имущество семьи на сумму более 86 тысяч рублей и скрылся.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Лишь с помощью новых методов молекулярно-генетической экспертизы удалось получить доказательства: на месте преступления были обнаружены окурки с биологическими следами Петриченко, а также его отпечатки пальцев на мебели и бутылке водки.
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