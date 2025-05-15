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Обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына серовчанина не будут выпускать из СИЗО
Фото: Серовский районный суд
Свердловский областной суд отказался выпускать из-под стражи серовчанина Александра Гоока, которого обвиняют в убийстве жительницы Нижнего Тагила, чью голову нашли под Серовом, и её сына.
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, адвокат Гоока просил избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил постановление Серовского районного суда, которым обвиняемого отправили в СИЗО до 17 июня 2025 года, без изменений.
Напомним, следствие считает, что между тагильчанкой и серовчанином произошёл конфликт, в ходе которого мужчина учинил расправу сначала над женщиной, а потом и над её сыном.
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, адвокат Гоока просил избрать более мягкую меру пресечения. Однако суд, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил постановление Серовского районного суда, которым обвиняемого отправили в СИЗО до 17 июня 2025 года, без изменений.
Напомним, следствие считает, что между тагильчанкой и серовчанином произошёл конфликт, в ходе которого мужчина учинил расправу сначала над женщиной, а потом и над её сыном.
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