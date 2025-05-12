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Покинувшего Россию экс-главу свердловского УФНС Логинова заочно арестовали

13.05 Четверг, 15 мая 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Бывшего начальника управления федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова заочно арестовали.

23 апреля 2025 года судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Ирина Цыбульская приняла решение о заочном аресте Логинова. На постановление суда защитой была подана жалоба. Сегодня, 15 апреля, судья Свердловского областного суда Светлана Боровкова, рассмотрев апелляционную жалобу, признала решение об аресте законным. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Логинова должны поместить в СИЗО, когда он окажется в России. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).


Напомним, в апреле бывшего главу свердловской налоговой объявили в федеральный розыск.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:05 Покинувшего Россию экс-главу свердловского УФНС Логинова заочно арестовали
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09:13 В Верхней Пышме пропала 15-летняя девочка
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19:19 Самый пикантный музей Екатеринбурга присоединится к ночной акции
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17:46 Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
17:29 В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
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15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
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