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Покинувшего Россию экс-главу свердловского УФНС Логинова заочно арестовали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего начальника управления федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова заочно арестовали.
23 апреля 2025 года судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Ирина Цыбульская приняла решение о заочном аресте Логинова. На постановление суда защитой была подана жалоба. Сегодня, 15 апреля, судья Свердловского областного суда Светлана Боровкова, рассмотрев апелляционную жалобу, признала решение об аресте законным. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Логинова должны поместить в СИЗО, когда он окажется в России. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Напомним, в апреле бывшего главу свердловской налоговой объявили в федеральный розыск.
23 апреля 2025 года судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Ирина Цыбульская приняла решение о заочном аресте Логинова. На постановление суда защитой была подана жалоба. Сегодня, 15 апреля, судья Свердловского областного суда Светлана Боровкова, рассмотрев апелляционную жалобу, признала решение об аресте законным. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Логинова должны поместить в СИЗО, когда он окажется в России. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).
Напомним, в апреле бывшего главу свердловской налоговой объявили в федеральный розыск.
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