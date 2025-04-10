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Экс-главу свердловской налоговой объявили в розыск
Фото: ИФНС по Свердловской области
Бывшего главу свердловской налоговой объявили в федеральный розыск. Карточка розыска появилась в базе МВД, где указано, что Сергея Логинова разыскивают по статье УК (не уточняется, по какой). Тех, кто что-либо знает о местонахождении бывшего высокопоставленного налоговика, просят звонить в ФСБ и отдел экономической безопасности (ОУ ОЭБ) МВД.
Логинов возглавлял управление ФНС по Свердловской области с 2011 по май 2024 года. Его увольнение произошло на фоне уголовного дела и обысков у него в жилище, о которых писали Вечерние ведомости.
Сергей Логинов оказался фигурантом большого дела о незаконном возмещении НДС, в котором фигурирует сразу несколько известных фамилий: экс-невестка бывшего главы Екатеринбурга Анастасия Чернецкая, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, гендиректор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, владелец екатеринбургских компаний «СК Формат» и «Шудья» Василий Петров, экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков (после возбуждения уголовного дела Дьякова уволили из полиции).
В конце марта 2025 года Дьякова отпустили из СИЗО под домашний арест. Как утверждает информагентство Ura.ru, это произошло после того как Дьяков заключил соглашение со следствием и дал показания на Логинова (о том, что ему передавались взятки).
Объявленный в розыск Логинов, по данным источника «Коммерсанта», сейчас находится в ОАЭ.
Скриншот с сайта МВД. Иллюстрация: Вечерние ведомости
Логинов возглавлял управление ФНС по Свердловской области с 2011 по май 2024 года. Его увольнение произошло на фоне уголовного дела и обысков у него в жилище, о которых писали Вечерние ведомости.
Сергей Логинов оказался фигурантом большого дела о незаконном возмещении НДС, в котором фигурирует сразу несколько известных фамилий: экс-невестка бывшего главы Екатеринбурга Анастасия Чернецкая, экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, гендиректор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, владелец екатеринбургских компаний «СК Формат» и «Шудья» Василий Петров, экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков (после возбуждения уголовного дела Дьякова уволили из полиции).
В конце марта 2025 года Дьякова отпустили из СИЗО под домашний арест. Как утверждает информагентство Ura.ru, это произошло после того как Дьяков заключил соглашение со следствием и дал показания на Логинова (о том, что ему передавались взятки).
Объявленный в розыск Логинов, по данным источника «Коммерсанта», сейчас находится в ОАЭ.
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