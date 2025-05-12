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Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перед судом будет отвечать бывший сотрудник дежурной части полиции. Следствие считает, что он передавал представителю ритуального бизнеса данные об умерших местных жителях.
За каждую информацию экс-полицейскому через посредника передавали вознаграждение в размере от 3 до 9 тысяч рублей. Всего на счету обвиняемого 40 таких эпизодов. За всё врем он заработал так 136 тысяч рублей.
Судить его будут по части 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
Сообщается, что на женщину, которая была посредников, не стали возбуждать уголовное дело, так как она не знала о происхождении денег, которые передавала. Ритуальную организацию, с представителем которого сотрудничал обвиняемый, сейчас проверяют, добавили в прокуратуре.
Ранее мы публиковали материал о том, как ритуальные службы «воюют» за тела умерших.
«По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2021 года по июль 2024 года за денежное вознаграждение неоднократно передавал представителю ритуальной службы оперативную информацию, содержащую сведения об адресах скончавшихся жителей города»,
– рассказали в прокуратуре Свердловской области.
За каждую информацию экс-полицейскому через посредника передавали вознаграждение в размере от 3 до 9 тысяч рублей. Всего на счету обвиняемого 40 таких эпизодов. За всё врем он заработал так 136 тысяч рублей.
Судить его будут по части 1 статьи 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).
Сообщается, что на женщину, которая была посредников, не стали возбуждать уголовное дело, так как она не знала о происхождении денег, которые передавала. Ритуальную организацию, с представителем которого сотрудничал обвиняемый, сейчас проверяют, добавили в прокуратуре.
Ранее мы публиковали материал о том, как ритуальные службы «воюют» за тела умерших.
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