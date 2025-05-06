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За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить бывшего проректора УрГЭУ, ранее заведующего кафедрой информационных технологий и статистики. Его обвинили в получении взяток от студентов.
По версии следствия, в период с декабря 2024 года по январю 2025 года проректор получил от студентов второго курса, учащихся на направлении информатики и вычислительной техники, взятки на 68 тысяч рублей за зачёт по дисциплине «разработке многоуровневых приложений» и положительные оценки за экзамен по «объективно-ориентированному программированию». Деньги студенты переводили прямо на банковскую карту преподавателя.
Когда это выяснилось, теперь уже экс-проректору было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ – «получение взятки в виде денег за незаконные действия».
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд, сообщили в прокуратуре области.
По версии следствия, в период с декабря 2024 года по январю 2025 года проректор получил от студентов второго курса, учащихся на направлении информатики и вычислительной техники, взятки на 68 тысяч рублей за зачёт по дисциплине «разработке многоуровневых приложений» и положительные оценки за экзамен по «объективно-ориентированному программированию». Деньги студенты переводили прямо на банковскую карту преподавателя.
Когда это выяснилось, теперь уже экс-проректору было предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РФ – «получение взятки в виде денег за незаконные действия».
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд, сообщили в прокуратуре области.
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