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Уголовное дело главы Артёмовского округа Трофимова передали в суд

14.41 Вторник, 6 мая 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главы Артёмовского городского округа Константина Трофимова. Ему, напомним, вменяют взяточничество.

Трофимов обвиняется по частям 4, 5, 6 статьи 290 УК РФ – получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах, уточнили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2022 года Константин Трофимов получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от исполняющего обязанности директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе. Директор просила помочь ей остаться на должности, продлить с ней трудовой договор и поспособствовать в получении положительного заключения аттестационной комиссии. Также следствие полагает, что Трофимов помог ей скрыть нарушения в работе подозрительного комплекса.

Кроме этого, следователи выяснили, что в период с ноября по декабрь 2022 года главе Артёмоского в качестве взятки от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» установили водонагреватель за 22 тысяч рублей с учётом услуги по установке оборудования. За это, по данным прокуратуры, Трофимов также обещал посодействовать в вопросе сохранения должности и сокрытию нарушений.

Уголовное дело будут рассматривать в Артёмовском городском суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:41 Уголовное дело главы Артёмовского округа Трофимова передали в суд
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13:35 Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
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12:24 В Екатеринбурге до 10 мая расширили зону запрета для кикшеринга
11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
11:00 СМИ назвали соперников Паслера на губернаторских выборах в Свердловской области
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью насмерть сбили велосипедиста
09:11 МЧС сообщает о «хлопке» в многоквартирном доме в посёлке Буланаш
08:59 В Каменске-Уральском девятилетняя девочка угодила под машину и получила тяжёлые травмы
21:20 Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
20:49 В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил массовое ДТП с шестью машинами
20:30 Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры
19:25 За минувшие выходные в 26 свердловских пожарах погибли пятеро
19:06 От уральской художницы требуют выплатить ощутимый штраф
18:45 Что такое коммеморация памяти о войне объяснят в Ельцин-центре
17:44 Свердловские врачи спасли пациентку с редкой болезнью крови
16:45 «Эшелон Победы» в Верхней Пышме встречало более 4,5 тысячи человек
16:04 Жильцы екатеринбургского ЖК «Янтарная долина» жалуются на дорожные перекрытия
14:53 Пропавший во время сплава по реке в Башкирии пенсионер из Свердловской области погиб
13:32 Спасатели предупреждают о непогоде 6 мая в Свердловской области
13:16 В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
12:42 В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
12:20 Водителя УАЗа, который сбивал камеры-треноги на Серовском тракте, могут снова отправить в психлечебницу
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