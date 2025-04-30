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Уголовное дело главы Артёмовского округа Трофимова передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главы Артёмовского городского округа Константина Трофимова. Ему, напомним, вменяют взяточничество.
Трофимов обвиняется по частям 4, 5, 6 статьи 290 УК РФ – получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах, уточнили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2022 года Константин Трофимов получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от исполняющего обязанности директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе. Директор просила помочь ей остаться на должности, продлить с ней трудовой договор и поспособствовать в получении положительного заключения аттестационной комиссии. Также следствие полагает, что Трофимов помог ей скрыть нарушения в работе подозрительного комплекса.
Кроме этого, следователи выяснили, что в период с ноября по декабрь 2022 года главе Артёмоского в качестве взятки от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» установили водонагреватель за 22 тысяч рублей с учётом услуги по установке оборудования. За это, по данным прокуратуры, Трофимов также обещал посодействовать в вопросе сохранения должности и сокрытию нарушений.
Уголовное дело будут рассматривать в Артёмовском городском суде.
Трофимов обвиняется по частям 4, 5, 6 статьи 290 УК РФ – получение главой органа местного самоуправления взятки за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в крупном и особо крупном размерах, уточнили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2022 года Константин Трофимов получил взятки на общую сумму 3,9 млн рублей от исполняющего обязанности директора МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова» за общее покровительство и попустительство по службе. Директор просила помочь ей остаться на должности, продлить с ней трудовой договор и поспособствовать в получении положительного заключения аттестационной комиссии. Также следствие полагает, что Трофимов помог ей скрыть нарушения в работе подозрительного комплекса.
Кроме этого, следователи выяснили, что в период с ноября по декабрь 2022 года главе Артёмоского в качестве взятки от директора МУП «Управляющая компания «Наш дом Артемовский» установили водонагреватель за 22 тысяч рублей с учётом услуги по установке оборудования. За это, по данным прокуратуры, Трофимов также обещал посодействовать в вопросе сохранения должности и сокрытию нарушений.
Уголовное дело будут рассматривать в Артёмовском городском суде.
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