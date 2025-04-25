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Кошмаривашим граждан Китая участникам этнической банды вынесли приговор в Екатеринбурге
Фото: Свердловский областной суд
В Екатеринбурге вынесли приговор участникам этнической банды. Их признали виновными в разбойных нападениях, которые на протяжении десяти лет кошмарили граждан Китая.
Известно, что все осуждённые уроженцы Таджикистана.
Напомним, на их счету четыре разбойных нападения, совершённых в период с 2013 по 2023 год. В результате этих нападений участниками банды было похищено свыше 53,2 миллиона рублей. Их жертвами были предприниматели из КНР.
Решение выносил Свердловский областной суд. Он признал Идибоя Худжаназарова, который был лидером банды, виновным в её организации (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), а также в четырёх разбойных нападениях (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Остальных подсудимых – Рамазона Сайдамирова, Зайниддина Бахромова, Юсуфа Джобирова и Далерджона Махмаджонова – признали виновными в разбое, совершённом в составе банды.
В зависимости от степени участие им назначили от 10 до 16 лет в колонии строгого режима и штрафы от 150 до 700 тысяч рублей. Максимальное наказание получил только Идибой Худжаназаров.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжаловать сторонами.
Известно, что все осуждённые уроженцы Таджикистана.
Напомним, на их счету четыре разбойных нападения, совершённых в период с 2013 по 2023 год. В результате этих нападений участниками банды было похищено свыше 53,2 миллиона рублей. Их жертвами были предприниматели из КНР.
«В суде некоторые подсудимые категорически отрицали причастность к инкриминируемым преступлениям. Другие – признали вину частично, но не бандитизм. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,
– рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.
Решение выносил Свердловский областной суд. Он признал Идибоя Худжаназарова, который был лидером банды, виновным в её организации (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), а также в четырёх разбойных нападениях (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Остальных подсудимых – Рамазона Сайдамирова, Зайниддина Бахромова, Юсуфа Джобирова и Далерджона Махмаджонова – признали виновными в разбое, совершённом в составе банды.
В зависимости от степени участие им назначили от 10 до 16 лет в колонии строгого режима и штрафы от 150 до 700 тысяч рублей. Максимальное наказание получил только Идибой Худжаназаров.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Приговор вступит в силу через 15 суток, если не будет обжаловать сторонами.
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