Кошмаривашим граждан Китая участникам этнической банды вынесли приговор в Екатеринбурге

рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

«В суде некоторые подсудимые категорически отрицали причастность к инкриминируемым преступлениям. Другие – признали вину частично, но не бандитизм. Однако представленных суду доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,