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В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 12 февраля, в Свердловском областном суде огласит приговор этнической банде, которую обвиняют в разбойных нападениях с 2013 года по 2023 год.
Следствие полагает, что на счету подсудимых четыре разбойных нападения, в результате которых было похищено свыше 53,2 миллиона рублей. Нападали они, по версии следствия, на иностранцев и организации.
По данным «Коммерсанта», все эпизоды были связаны с нападениями на граждан КНР. Первое из них произошло 11 февраля 2013 года в Екатеринбурге в районе «Таганского ряда», где банда, угрожая оружием, забрала более 3 миллионов рублей. Второе произошло зимой 2015 года возле здания банка «Нейва» на улице Чапаева. Тогда участники банды отобрали 27 миллионов рублей. Третий случай – в августе 2016 года на Уралмаше, когда группировка похитила 15,6 миллиона рублей. Четвёртый – в 2017 году на Сортировке, где подсудимые забрали 7 миллионов рублей.
Предполагаемые члены ОПГ во главе с Идибоем Худжаназаровым, который в материалах дела проходит как однин из организаторов банды, были задержаны 23 февраля 2023 года, пишет издание. Утверждается, что именно Худжаназаров привлекал в банду участников и доставал оружие.
«На скамье подсудимых – уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. Пятерым подсудимым в зависимости от деяния каждого предъявлены обвинения в разбое, совершенный организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч.4 ст. 162 УК РФ) и создание и участие в устойчивой вооруженной группе (ч.1 ст. 209 УК РФ и ч.2 ст. 209 УК РФ)»,
– говорится в сообщении суда.
Следствие полагает, что на счету подсудимых четыре разбойных нападения, в результате которых было похищено свыше 53,2 миллиона рублей. Нападали они, по версии следствия, на иностранцев и организации.
По данным «Коммерсанта», все эпизоды были связаны с нападениями на граждан КНР. Первое из них произошло 11 февраля 2013 года в Екатеринбурге в районе «Таганского ряда», где банда, угрожая оружием, забрала более 3 миллионов рублей. Второе произошло зимой 2015 года возле здания банка «Нейва» на улице Чапаева. Тогда участники банды отобрали 27 миллионов рублей. Третий случай – в августе 2016 года на Уралмаше, когда группировка похитила 15,6 миллиона рублей. Четвёртый – в 2017 году на Сортировке, где подсудимые забрали 7 миллионов рублей.
Предполагаемые члены ОПГ во главе с Идибоем Худжаназаровым, который в материалах дела проходит как однин из организаторов банды, были задержаны 23 февраля 2023 года, пишет издание. Утверждается, что именно Худжаназаров привлекал в банду участников и доставал оружие.
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