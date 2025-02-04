В Свердловском областном суде огласят дело «о бандитизме» этнической банды

«На скамье подсудимых – уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. Пятерым подсудимым в зависимости от деяния каждого предъявлены обвинения в разбое, совершенный организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а", "б" ч.4 ст. 162 УК РФ) и создание и участие в устойчивой вооруженной группе (ч.1 ст. 209 УК РФ и ч.2 ст. 209 УК РФ)»,