В Екатеринбурге завершено расследование об 11 убийствах, совершённых экс-полицейским более 20 лет назад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следственный комитет России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Екатеринбурга. По версии следствия, в конце 90-х он возглавлял отделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в УВД Кировского района и одновременно организовал банду, в которую вошли пятеро сообщников, включая действующих сотрудников милиции. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.Группе вменяется участие в 11 убийствах, совершённых в 1999–2000 годах с особой жестокостью, из корыстных побуждений, по найму и с целью скрыть другие преступления. Все преступления объединены в одно производство. Обвиняемому вменяются пункты «а», «д», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ.Первое убийство произошло в октябре 1999 года. В лесном массиве на окраине Екатеринбурга двое мужчин отказались назвать сбытчика наркотиков. Сообщники жестоко убили их, а тела закопали и скрылись с места преступления.В апреле 2000 года члены банды ворвались в квартиру дома по переулку Асбестовский. Они угрожали хозяину оружием, требуя наркотики. Получив отказ, застрелили не только его, но и находившихся рядом мать и сожительницу.В июне 2000 года ещё одно нападение произошло в теплопункте возле дома на улице Новгородцевой. Там проживал мужчина, располагавший информацией о противоправной деятельности банды. Чтобы избавиться от свидетеля, его застрелили вместе с двумя женщинами, находившимися в помещении.В октябре того же года участники банды совершили убийство по найму. Во дворе дома на улице Автомагистральной они расстреляли мужчину из двух видов огнестрельного оружия. За это преступление они получили вознаграждение в размере 1 тысячи долларов.Наконец, в ноябре 2000 года у дома на улице Пехотинцев злоумышленники напали на мужчину и женщину. Они применили огнестрельное оружие и монтировку, после чего похитили у погибших около 250 тысяч рублей, которые разделили между собой.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других членов банды продолжается отдельно.