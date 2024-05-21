Возрастное ограничение 18+
О преступлениях екатеринбургских экс-полицейских, обвиняемых в тройном убийстве, Ройзман* писал ещё 18 лет назад
Фото: Вечерние ведомости
О екатеринбургских экс-полицейских из отдела по борьбе с наркотиками, обвиняемых в тройном убийстве в 2000 году, писали ещё 18 лет назад. «Вечерние ведомости» обратили внимание на то, что Олег Довгаль и Владислав Соболь фигурировали в книге Евгения Ройзмана* «Город без наркотиков».
В книге утверждается, что теперь уже бывший начальник Кировского ОБНОН Олег Довгаль якобы торговал наркотиками в огромных количествах прямо из кабинета, а его коллега тоже бывший начальник того же отделения Владислав Соболь – якобы на территории. Также последнего обвиняют в создании целой сети по продажи запрещённых веществ и убийстве людей.
По данным «Коммерсанта», Владислав Соболь был арестован до 2 июня, с ним его коллега – Константин Котик – до 17 июля. Показания на них давал бывший замначальника ОБНОН Кировского РУВД Олег Довгаль, пишет издание. Утверждается, что обвинение было предъявлено также бывшему коллеге Соболя и Котика – Олегу Гирфанову.
Напомним, что экс-милиционерам инкриминируют убийство трёх человек в Пионерском поселке в 2000 году. Следствие полагает, что мотивом стал конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
В книге утверждается, что теперь уже бывший начальник Кировского ОБНОН Олег Довгаль якобы торговал наркотиками в огромных количествах прямо из кабинета, а его коллега тоже бывший начальник того же отделения Владислав Соболь – якобы на территории. Также последнего обвиняют в создании целой сети по продажи запрещённых веществ и убийстве людей.
По данным «Коммерсанта», Владислав Соболь был арестован до 2 июня, с ним его коллега – Константин Котик – до 17 июля. Показания на них давал бывший замначальника ОБНОН Кировского РУВД Олег Довгаль, пишет издание. Утверждается, что обвинение было предъявлено также бывшему коллеге Соболя и Котика – Олегу Гирфанову.
Напомним, что экс-милиционерам инкриминируют убийство трёх человек в Пионерском поселке в 2000 году. Следствие полагает, что мотивом стал конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбурженку, сначала признавшуюся в убийстве, а потом обвинившую подругу, приговорили к шести годам
15 мая 2024
15 мая 2024