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Стали известны подробности о задержанном екатеринбургском стрелке с улицы Маяковского
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Главное управление МВД РФ по Свердловской области поделилось некоторыми подробностями о личности человека, который накануне устроил стрельбу на улице Маяковского в Екатеринбурге. Таким «салютом» он поздравлял молодожёнов, в свадебном картеже которых он ехал.
Как выяснилось, мужчину задержали сегодня, 18 апреля. Сотрудники полиции ОБОП управления уголовного розыска свердловского главка МВД совместно с сыщиками ОП-3 УМВД по Екатеринбургу провели операцию задержания в момент, когда подозреваемый передвигался в качестве пассажира на заднем сидении автомобиля «КИА» с тонированными стёклами.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному «Джаве».
Как выяснилось, мужчину задержали сегодня, 18 апреля. Сотрудники полиции ОБОП управления уголовного розыска свердловского главка МВД совместно с сыщиками ОП-3 УМВД по Екатеринбургу провели операцию задержания в момент, когда подозреваемый передвигался в качестве пассажира на заднем сидении автомобиля «КИА» с тонированными стёклами.
«Когда иномарка ненадолго остановилась у магазина, была проведена спецоперация. Задержанным оказался местный житель по прозвищу «Джава», ранее судимый в 2018 году за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже. В места лишения свободы он тогда не угодил, так как в первом случае криминальная история закончилась примирением сторон, а во втором — штрафом. Первое, что он произнёс оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД области: «Я всё понимаю, ждал вас».
«Ствол», фигурирующий в этой истории во время свадебного кортежа, полицейские изъяли, его принёс адвокат подозреваемого. Пистолет «В1 Курс» (Беретта 10ТК) не боевой, охолощённый с запаянным дулом. Он приобщён к собранным материалам. Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принёс извинения за свой противоправный поступок», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«Ствол», фигурирующий в этой истории во время свадебного кортежа, полицейские изъяли, его принёс адвокат подозреваемого. Пистолет «В1 Курс» (Беретта 10ТК) не боевой, охолощённый с запаянным дулом. Он приобщён к собранным материалам. Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принёс извинения за свой противоправный поступок», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному «Джаве».
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