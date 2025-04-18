Стали известны подробности о задержанном екатеринбургском стрелке с улицы Маяковского

«Когда иномарка ненадолго остановилась у магазина, была проведена спецоперация. Задержанным оказался местный житель по прозвищу «Джава», ранее судимый в 2018 году за причастность к вымогательству, а в 2022 году — за причастность к краже. В места лишения свободы он тогда не угодил, так как в первом случае криминальная история закончилась примирением сторон, а во втором — штрафом. Первое, что он произнёс оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД области: «Я всё понимаю, ждал вас».



«Ствол», фигурирующий в этой истории во время свадебного кортежа, полицейские изъяли, его принёс адвокат подозреваемого. Пистолет «В1 Курс» (Беретта 10ТК) не боевой, охолощённый с запаянным дулом. Он приобщён к собранным материалам. Гражданин раскаялся в содеянном и заверил полицию, что такого впредь не повторится, а также принёс извинения за свой противоправный поступок», — рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию