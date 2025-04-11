Возрастное ограничение 18+
Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Серова, которому вменяют убийство жительницы Нижнего Тагила и её малолетнего сына, отправили в СИЗО.
Как сообщили Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, Серовский районный суд избрал отправил подозреваемого в убийстве женщины, 1982 года рождеия,и её ребёнка, 2018 года рождения, под стражу на два месяца – до 17 июня 2025 года.
На заключении подозреваемого в СИЗО настоял прокурор.
Как сообщили Вечерним ведомостям в прокуратуре Свердловской области, Серовский районный суд избрал отправил подозреваемого в убийстве женщины, 1982 года рождеия,и её ребёнка, 2018 года рождения, под стражу на два месяца – до 17 июня 2025 года.
На заключении подозреваемого в СИЗО настоял прокурор.
«Прокурором дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от органов следствия и суда»,
– пояснили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в похищении и убийстве ребенка
12 апреля 2025
12 апреля 2025
В Берёзовском раскрыто убийство 13-летней давности
09 апреля 2025
09 апреля 2025