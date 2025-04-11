Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу

– пояснили в прокуратуре.

«Прокурором дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей, а также скрыться от органов следствия и суда»,