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Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом

20.13 Среда, 16 апреля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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В четверг, 17 апреля, в Екатеринбурге начнётся судебный процесс по громкому уголовному делу. В Кировском районном суде стартует рассмотрение дела в отношении бывшего главы городского округа Дегтярск Вадима Пильникова.

Напомним, Вадим Пильников обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по нескольким частям статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — это получение взятки должностным лицом лично и через посредника, в том числе в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, экс-глава муниципалитета получил от представителя коммерческой структуры и от собственного подчинённого незаконные вознаграждения, включая денежные средства и транспортное средство. Общая сумма полученного, как утверждается, превышает 14 миллионов рублей.

Санкции статьи 290 УК РФ предусматривают суровые меры ответственности — от крупного штрафа до лишения свободы на длительный срок. Также суд вправе запретить обвиняемому занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Первое заседание назначено на 14.10, оно пройдёт в зале №105 Кировского районного суда Екатеринбурга (улица Бажова, 31А). Судебный процесс будет вести судья Юрий Радчук. Процесс обещает быть резонансным — дело Пильникова стало одним из самых громких коррупционных скандалов на муниципальном уровне в Свердловской области за последнее время.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
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17:21 Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
17:01 Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
16:52 28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
16:20 ГИБДД закрыла участок улицы Невьянске из-за ям и ремонта
15:51 В Каменске-Уральском повторно вынесли приговор по делу об убийстве в ночном клубе
14:30 Свердловские депутаты во второй раз отправили на доработку доклад омбудсмена Мерзляковой
13:38 СМИ сообщают об избиении девушки на парковке «Гринвича» в Екатеринбурге
13:24 В нашествии клещей в Свердловской области обвинили мышей-полёвок
13:02 Ещё один лесной пожар потушили в Свердловской области
12:39 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку обещанных городу автобусов-гармошек
12:04 «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле проведут с жесткими мерами безопасности
11:13 В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы
10:53 Под Богдановичем в смертельном ДТП столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
10:06 Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области
09:26 В Ирбитском района лишённый прав водитель устроил ДТП с «перевёртышем»
21:04 Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик
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