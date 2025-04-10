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Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В четверг, 17 апреля, в Екатеринбурге начнётся судебный процесс по громкому уголовному делу. В Кировском районном суде стартует рассмотрение дела в отношении бывшего главы городского округа Дегтярск Вадима Пильникова.
Напомним, Вадим Пильников обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по нескольким частям статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — это получение взятки должностным лицом лично и через посредника, в том числе в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, экс-глава муниципалитета получил от представителя коммерческой структуры и от собственного подчинённого незаконные вознаграждения, включая денежные средства и транспортное средство. Общая сумма полученного, как утверждается, превышает 14 миллионов рублей.
Санкции статьи 290 УК РФ предусматривают суровые меры ответственности — от крупного штрафа до лишения свободы на длительный срок. Также суд вправе запретить обвиняемому занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Первое заседание назначено на 14.10, оно пройдёт в зале №105 Кировского районного суда Екатеринбурга (улица Бажова, 31А). Судебный процесс будет вести судья Юрий Радчук. Процесс обещает быть резонансным — дело Пильникова стало одним из самых громких коррупционных скандалов на муниципальном уровне в Свердловской области за последнее время.
Напомним, Вадим Пильников обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по нескольким частям статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — это получение взятки должностным лицом лично и через посредника, в том числе в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, экс-глава муниципалитета получил от представителя коммерческой структуры и от собственного подчинённого незаконные вознаграждения, включая денежные средства и транспортное средство. Общая сумма полученного, как утверждается, превышает 14 миллионов рублей.
Санкции статьи 290 УК РФ предусматривают суровые меры ответственности — от крупного штрафа до лишения свободы на длительный срок. Также суд вправе запретить обвиняемому занимать должности на государственной и муниципальной службе.
Первое заседание назначено на 14.10, оно пройдёт в зале №105 Кировского районного суда Екатеринбурга (улица Бажова, 31А). Судебный процесс будет вести судья Юрий Радчук. Процесс обещает быть резонансным — дело Пильникова стало одним из самых громких коррупционных скандалов на муниципальном уровне в Свердловской области за последнее время.
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