Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта





– сказали в пресс-группе. «Общий ущерб составил порядка 500 тысяч рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жертвами телефонных мошенников всё чаще становятся дети. Так, 14-летняя школьница из Екатеринбурга под руководством неизвестных лишила маму 500 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, всё началось с того, что девочке позвонил неизвестный, который убедил девочку в том, что в уральской столице якобы проводится редактирование электронных дневников учеников местных школ и что ей нужно для подтверждения своей учётной записи назвать код из смс, и девочка назвала его. После этого ей позвонил уже другой человек, заявивший, что первый был мошенником, который теперь получил доступ к её аккаунту в Госуслугах, а через него к личному кабинету её матери. Звонивший напугал девочку, что на маму уже якобы оформили кредит, и что теперь нужно спасать оставшиеся у неё сбережения.Далее перепуганной школьнице приказали ждать дальнейших действий, и связались с ней лишь около полуночи. «Вы уже готовы?» – говорилось в сообщении, пришедшем ребёнку в ту ночь. После этого школьница под руководством афериста перевела все деньги, которые были у мамы на карте, на счет неизвестных.В связи с произошедшим в полиции советуют проводить беседы на тему мошенничества со своими детьми. Также родителям рекомендуют исключать или ограничивать общение несовершеннолетних с неизвестными по телефону.