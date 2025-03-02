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Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта

10.44 Понедельник, 3 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Жертвами телефонных мошенников всё чаще становятся дети. Так, 14-летняя школьница из Екатеринбурга под руководством неизвестных лишила маму 500 тысяч рублей.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, всё началось с того, что девочке позвонил неизвестный, который убедил девочку в том, что в уральской столице якобы проводится редактирование электронных дневников учеников местных школ и что ей нужно для подтверждения своей учётной записи назвать код из смс, и девочка назвала его. После этого ей позвонил уже другой человек, заявивший, что первый был мошенником, который теперь получил доступ к её аккаунту в Госуслугах, а через него к личному кабинету её матери. Звонивший напугал девочку, что на маму уже якобы оформили кредит, и что теперь нужно спасать оставшиеся у неё сбережения.

Далее перепуганной школьнице приказали ждать дальнейших действий, и связались с ней лишь около полуночи. «Вы уже готовы?» – говорилось в сообщении, пришедшем ребёнку в ту ночь. После этого школьница под руководством афериста перевела все деньги, которые были у мамы на карте, на счет неизвестных.

«Общий ущерб составил порядка 500 тысяч рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере"»,

– сказали в пресс-группе.


В связи с произошедшим в полиции советуют проводить беседы на тему мошенничества со своими детьми. Также родителям рекомендуют исключать или ограничивать общение несовершеннолетних с неизвестными по телефону.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:44 Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта
10:22 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
10:00 В свердловском селе Килачёвское участковый поколотил местного жителя
09:12 В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов
19:02 Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено движение
18:28 В Свердловской области за сутки произошло 38 ДТП, пострадали двое детей
17:45 Главред Вечерних ведомостей написал письмо из спецприёмника
15:36 В Свердловской области незакреплённый груз стал причиной ДТП, в котором пострадали двое детей
14:31 В Свердловской области железнодорожник погиб под поездом
12:50 В дело об избиении двух девушек на автомойке в Каменске-Уральском появится ещё один обвиняемый
12:03 В Екатеринбурге разыскивают 16-летнего подростка
11:54 В одном из сёл Свердловской области при пожаре в частном доме погиб человек
11:40 В Екатеринбурге сократят интервалы движения поездов метро в будни
11:33 В Ревде студентку обманули «представители вуза» с помощью демонстрации экрана
20:00 «Новые люди» выступили с заявлением по поводу ситуации с Владиславом Постниковым
17:50 В Свердловской области вступил в силу запрет на «наливайки»
17:16 В Екатеринбурге СК проводит проверку из-за исчезновения 19-летней девушки
16:10 1 марта повысился тариф на проезд в трамвае Екатеринбург — Верхняя Пышма
15:09 Главреду Вечерних ведомостей назначили 14 суток ареста
13:39 Сотрудники полиции изучали телеграм-канал главреда Вечерних ведомостей в день задержания
13:03 В Невьянске возбудили уголовное дело из-за издевательств над сыном военного в школе
12:30 В Свердловской области разыскивают 19-летнюю девушку
11:51 В Екатеринбурге начал работу Академический районный суд
11:20 В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
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