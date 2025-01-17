Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года

«Все погибшие имели травмы, причинённые тяжелым металлическим предметом, который был обнаружен и изъят. В квартире имелись явные признаки ограбления»,

– рассказал Александр Шульга.

«В рамках возобновлённого уголовного дела мужчина был задержан в Амурской области и доставлен в Свердловскую область для производства с ним необходимых следственных мероприятий. Под бременем неопровержимых доказательств фигурант сознался в совершении убийства»,