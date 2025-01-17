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Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В полиции и СК раскрыли детали уголовного дела об убийстве семерых человек, которое произошло в Каменске-Уральском в 1993 году. Тогда следователи не смогли выйти на след губителя, но в 2024 году они вернулись к делу и нашли его.
Как рассказал Вечерним ведомостям исполняющий обязанности руководителя СК в Свердловской области Константин Мирошниченко, кровавая история, о которой идёт речь, произошла в ночь на 1 января 1993 года в одной из квартиры дома на улице 2-й Рабочая, где семейная пара вместе со своими детьми, пожилой матерью и родственниками из Пермского края отмечали Новый год. Также с ними в ту ночь остался праздновать 20-летний молодой человек, с которым семья познакомилась на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге незадолго до убийства.
После той ночи никого из них не видели. Соседи стали беспокоиться лишь после того, как из квартиры стало пахнуть гнилью. 5 января 1993 года они сообщили об этом в полицию.
Вскрыв квартиру, полицейские обнаружили тела семи убитых. Среди них был мужчина, 1952 года рождения, работавший водителем автобуса на местном предприятии, его супруга, 1995 года рождения, продавщица в продуктовом магазине, их сын и дочь, 1979 и 1980 годов рождения, школьники, и родственники: бабушка, 1939 года рождения, и женщина, 1960 года рождения, с мужчиной, 1959 года рождения, директором одной из школ в Пермском крае.
Как объяснили в Следственном комитете тогда выйти на подозреваемого не могли, так как его ничего не связывало с потерпевшими. В то время он вёл бродяжнический образ жизни, так как скрывался от органов правоохраны после преступлений в другом регионе. В итоге ещё в 1993 году уголовное дело решили приостановить. Лишь в 2024 к нему вернулись и уже провели новые экспертизы, но уже с помощью современных технологий, в числе которых молекулярно-генетическая экспертиза. Только благодаря ней следователи смогли выйти на след предполагаемого убийцы, 53-летнего подозреваемого.
Подчеркивается, что существенную роль в раскрытии этого дела сыграли сотрудники полиции из экспертно-криминалистического подразделения свердловского главка МВД.
Нашли подозреваемого по месту жительства, в частном доме, где он проживал вместе с супругой и сыном. По словам оперативников, при опросе он утверждал, что не понимает за что его задерживают.
Сейчас фигурант дела находится под стражей. Суд распорядился поместить обвиняемого в СИЗО до 8 марта.
Как рассказал Вечерним ведомостям исполняющий обязанности руководителя СК в Свердловской области Константин Мирошниченко, кровавая история, о которой идёт речь, произошла в ночь на 1 января 1993 года в одной из квартиры дома на улице 2-й Рабочая, где семейная пара вместе со своими детьми, пожилой матерью и родственниками из Пермского края отмечали Новый год. Также с ними в ту ночь остался праздновать 20-летний молодой человек, с которым семья познакомилась на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге незадолго до убийства.
После той ночи никого из них не видели. Соседи стали беспокоиться лишь после того, как из квартиры стало пахнуть гнилью. 5 января 1993 года они сообщили об этом в полицию.
Вскрыв квартиру, полицейские обнаружили тела семи убитых. Среди них был мужчина, 1952 года рождения, работавший водителем автобуса на местном предприятии, его супруга, 1995 года рождения, продавщица в продуктовом магазине, их сын и дочь, 1979 и 1980 годов рождения, школьники, и родственники: бабушка, 1939 года рождения, и женщина, 1960 года рождения, с мужчиной, 1959 года рождения, директором одной из школ в Пермском крае.
«Все погибшие имели травмы, причинённые тяжелым металлическим предметом, который был обнаружен и изъят. В квартире имелись явные признаки ограбления»,
– рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
Как объяснили в Следственном комитете тогда выйти на подозреваемого не могли, так как его ничего не связывало с потерпевшими. В то время он вёл бродяжнический образ жизни, так как скрывался от органов правоохраны после преступлений в другом регионе. В итоге ещё в 1993 году уголовное дело решили приостановить. Лишь в 2024 к нему вернулись и уже провели новые экспертизы, но уже с помощью современных технологий, в числе которых молекулярно-генетическая экспертиза. Только благодаря ней следователи смогли выйти на след предполагаемого убийцы, 53-летнего подозреваемого.
Подчеркивается, что существенную роль в раскрытии этого дела сыграли сотрудники полиции из экспертно-криминалистического подразделения свердловского главка МВД.
Нашли подозреваемого по месту жительства, в частном доме, где он проживал вместе с супругой и сыном. По словам оперативников, при опросе он утверждал, что не понимает за что его задерживают.
«В рамках возобновлённого уголовного дела мужчина был задержан в Амурской области и доставлен в Свердловскую область для производства с ним необходимых следственных мероприятий. Под бременем неопровержимых доказательств фигурант сознался в совершении убийства»,
– рассказал Александр Шульга.
Сейчас фигурант дела находится под стражей. Суд распорядился поместить обвиняемого в СИЗО до 8 марта.
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