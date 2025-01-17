Возрастное ограничение 18+

Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года

16.38 Четверг, 23 января 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В полиции и СК раскрыли детали уголовного дела об убийстве семерых человек, которое произошло в Каменске-Уральском в 1993 году. Тогда следователи не смогли выйти на след губителя, но в 2024 году они вернулись к делу и нашли его.

Как рассказал Вечерним ведомостям исполняющий обязанности руководителя СК в Свердловской области Константин Мирошниченко, кровавая история, о которой идёт речь, произошла в ночь на 1 января 1993 года в одной из квартиры дома на улице 2-й Рабочая, где семейная пара вместе со своими детьми, пожилой матерью и родственниками из Пермского края отмечали Новый год. Также с ними в ту ночь остался праздновать 20-летний молодой человек, с которым семья познакомилась на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге незадолго до убийства.

После той ночи никого из них не видели. Соседи стали беспокоиться лишь после того, как из квартиры стало пахнуть гнилью. 5 января 1993 года они сообщили об этом в полицию.

Вскрыв квартиру, полицейские обнаружили тела семи убитых. Среди них был мужчина, 1952 года рождения, работавший водителем автобуса на местном предприятии, его супруга, 1995 года рождения, продавщица в продуктовом магазине, их сын и дочь, 1979 и 1980 годов рождения, школьники, и родственники: бабушка, 1939 года рождения, и женщина, 1960 года рождения, с мужчиной, 1959 года рождения, директором одной из школ в Пермском крае.

«Все погибшие имели травмы, причинённые тяжелым металлическим предметом, который был обнаружен и изъят. В квартире имелись явные признаки ограбления»,

– рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.


Как объяснили в Следственном комитете тогда выйти на подозреваемого не могли, так как его ничего не связывало с потерпевшими. В то время он вёл бродяжнический образ жизни, так как скрывался от органов правоохраны после преступлений в другом регионе. В итоге ещё в 1993 году уголовное дело решили приостановить. Лишь в 2024 к нему вернулись и уже провели новые экспертизы, но уже с помощью современных технологий, в числе которых молекулярно-генетическая экспертиза. Только благодаря ней следователи смогли выйти на след предполагаемого убийцы, 53-летнего подозреваемого.

Подчеркивается, что существенную роль в раскрытии этого дела сыграли сотрудники полиции из экспертно-криминалистического подразделения свердловского главка МВД.

Нашли подозреваемого по месту жительства, в частном доме, где он проживал вместе с супругой и сыном. По словам оперативников, при опросе он утверждал, что не понимает за что его задерживают.

«В рамках возобновлённого уголовного дела мужчина был задержан в Амурской области и доставлен в Свердловскую область для производства с ним необходимых следственных мероприятий. Под бременем неопровержимых доказательств фигурант сознался в совершении убийства»,

– рассказал Александр Шульга.


Сейчас фигурант дела находится под стражей. Суд распорядился поместить обвиняемого в СИЗО до 8 марта.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском
17 января 2025
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после вырубки деревьев на улице Цветников
21 января 2025
Глава СК потребовал доклад о травмировании девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
20 января 2025
Лидер еврейской общины скончался в Екатеринбурге
18 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Суд развернул решение в долгом споре прокуратуры и мэрии Екатеринбурга по вопросу правил землепользования и застройки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:30 В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»
19:08 Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
18:55 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
17:34 Екатеринбуржцы назвали самый удобный для восприятия формат рекламы
16:52 В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
15:34 Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
14:59 Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
14:22 После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
13:33 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 24 января
13:12 В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
12:04 Жизнь попавшей под грузовик екатеринбурженке спасли врачи
11:37 СПК оштрафовали за непредставленную студенту скидку
10:58 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в серии убийств на Урале в 90-е
10:34 Из-за перемёрзшего трубопровода жители Новоберёзовского остались без тепла
09:51 Под окнами дома на Советской в Екатеринбурге обнаружили тело подростка
09:17 Екатеринбуржцы больше часа не могли выехать с ЖБИ
20:45 В Нижнем Тагиле рассмотрят судебное дело о крупном кредитном мошенничестве
20:22 Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев
19:30 День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми
18:54 Пытавшегося дать взятку постовым водителя осудили в Богдановиче
18:37 Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
18:16 Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
17:44 В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
16:11 В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
Все новости Свердловской области
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
17:26 Россиянам напомнили, что во время новогодних праздников резко увеличивается количество квартирных краж
Все новости России и мира
19:30 В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»
19:08 Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
18:55 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
17:34 Екатеринбуржцы назвали самый удобный для восприятия формат рекламы
16:52 В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
15:34 Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
14:59 Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
14:22 После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
13:33 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 24 января
13:12 В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
12:04 Жизнь попавшей под грузовик екатеринбурженке спасли врачи
11:37 СПК оштрафовали за непредставленную студенту скидку
10:58 СМИ сообщают о задержании подозреваемого в серии убийств на Урале в 90-е
10:34 Из-за перемёрзшего трубопровода жители Новоберёзовского остались без тепла
09:51 Под окнами дома на Советской в Екатеринбурге обнаружили тело подростка
09:17 Екатеринбуржцы больше часа не могли выехать с ЖБИ
20:45 В Нижнем Тагиле рассмотрят судебное дело о крупном кредитном мошенничестве
20:22 Очередной проект «Баден-Бадена» хотят пропихнуть на берега Шарташа, минуя мнение екатеринбужцев
19:30 День рождения Бажова в Музее истории Екатеринбурга отметят с детьми
18:54 Пытавшегося дать взятку постовым водителя осудили в Богдановиче
18:37 Десять человек спасли, один погиб — таков итог «пожарного» вторника в Свердловской области
18:16 Синоптики обещают небольшое потепление в Свердловской области
17:44 В Екатеринбурге на Блюхера 17-летнюю девушку сбил грузовик
16:11 В Сысертском районе неизвестные вырубили деревья почти на пять миллионов рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK