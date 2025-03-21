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В Каменске-Уральском избрали меру пресечения фигуранту дела о похищении человека
Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского
Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения для Максиму Гурьеву, обвиняемого в похищении человека, сообщает Свердловской областной суд.
По решению суда, Гурьев останется под стражей 3 мая 2025 года включительно.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Каменске-Уральском задержали владельца автомойки, где издевались над двумя похищенными девушками. По данным «КП-Екатеринбург», меру пресечения избрали именно ему.
«Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ – "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"»,
– говорится в сообщении облсуда.
По решению суда, Гурьев останется под стражей 3 мая 2025 года включительно.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Каменске-Уральском задержали владельца автомойки, где издевались над двумя похищенными девушками. По данным «КП-Екатеринбург», меру пресечения избрали именно ему.
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СМИ сообщают о задержании владельца автомойки в Каменске-Уральском, где издевались над девушками
21 марта 2025
21 марта 2025