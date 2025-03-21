В Каменске-Уральском избрали меру пресечения фигуранту дела о похищении человека

– говорится в сообщении облсуда.

«Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "з" части 2 статьи 126 УК РФ – "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений"»,