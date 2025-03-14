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Забившему насмерть двух котов из-за украденного ужина жителю Алапаевска вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 21 марта, Алапаевский городской суд вынес приговор местному жителю, который забил насмерть двух котов, живущих на скотном дворе при кооперативе «Колхоз имени Чапаева».
Напомним, молодой человек работал на этом предприятии. Сама расправа над котами произошла в ночь на 26 ноября, когда парень, вернувшись комнату отдыха, обнаружил, что его ужин растащили кошки. Именно это и стало поводом для жестокого убийства животных.
Происходящее, напомним, снимал на камеру подросток. Позже жуткие кадры попали в социальные сети.
Суд признал молодого человека виновным по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных) и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, молодой человек работал на этом предприятии. Сама расправа над котами произошла в ночь на 26 ноября, когда парень, вернувшись комнату отдыха, обнаружил, что его ужин растащили кошки. Именно это и стало поводом для жестокого убийства животных.
Происходящее, напомним, снимал на камеру подросток. Позже жуткие кадры попали в социальные сети.
Суд признал молодого человека виновным по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных) и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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