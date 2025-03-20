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В СК подтвердили информацию об освобождении жителя Самары из плена в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области подтвердили информацию о том, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ спасли жителя Самары, которого против воли несколько дней удерживали в одной из квартир на Уралмаше.
По данным следствия, мужчину подкараулили двое у дома на улице Советской Армии в Самаре, после чего избили его, вынудили сесть в машину, увезли в Екатеринбург и удерживали против воли до тех пор, пока его не освободили.
Похитителям было предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений, совершённое группой лиц, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия). Оба сейчас находятся в СИЗО.
По данным следствия, мужчину подкараулили двое у дома на улице Советской Армии в Самаре, после чего избили его, вынудили сесть в машину, увезли в Екатеринбург и удерживали против воли до тех пор, пока его не освободили.
Похитителям было предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений, совершённое группой лиц, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия). Оба сейчас находятся в СИЗО.
«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также установлению иных преступных эпизодов и других возможных соучастников преступления»,
– сообщили в СК.
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