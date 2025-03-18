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СМИ сообщают о спасённом от «плена» в Екатеринбурге жителя Самары
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге несколько дней против воли удерживали мужчину из Самары. Из «плена» его вызволили сотрудники ФСБ.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, предпринимателя, угрожая ему убийством, похитили в Самаре 11 марта, после чего привезли в Екатеринбурге, где держали его до 14 числа. Сотрудники ФСБ нашли его на Уралмаше и освободили, задержав похитителей.
По неофициальным данным, похищенный – предприниматель, занимающийся недвижимостью, а его похитители – рецидивисты, ранее судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Сообщается, что они уже признались в содеянном, им было предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ – «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, предпринимателя, угрожая ему убийством, похитили в Самаре 11 марта, после чего привезли в Екатеринбурге, где держали его до 14 числа. Сотрудники ФСБ нашли его на Уралмаше и освободили, задержав похитителей.
По неофициальным данным, похищенный – предприниматель, занимающийся недвижимостью, а его похитители – рецидивисты, ранее судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Сообщается, что они уже признались в содеянном, им было предъявлено обвинение по части 2 статьи 126 УК РФ – «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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