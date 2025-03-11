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Глава СК потребовал доложить ему о ситуации с избиением воспитанника камышловской спецшколы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем в свердловской спецшколе в селе Кочневское Камышловского района, воспитанник которой обвинил одного из воспитателей в истязании.
Ранее Ura.ru сообщало, что подростка якобы избивают ещё с ноября прошлого года, но он сам боялся об произошедшем рассказывать, поэтому поведал свою историю через друга, отправив ему фотографии со своими увечьями на теле. Заведующая отделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних тогда опровергла обвинения и заявила изданию, что «никто из воспитателей таким не занимается».
После этого ситуацией заинтересовались в полиции, а потом в прокуратуре и СК.
Напомним, в феврале стало известно, что директору екатеринбургской спецшколы, в которой насиловали детей после «товарищеских судов», отменили приговор.
Ранее Ura.ru сообщало, что подростка якобы избивают ещё с ноября прошлого года, но он сам боялся об произошедшем рассказывать, поэтому поведал свою историю через друга, отправив ему фотографии со своими увечьями на теле. Заведующая отделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних тогда опровергла обвинения и заявила изданию, что «никто из воспитателей таким не занимается».
После этого ситуацией заинтересовались в полиции, а потом в прокуратуре и СК.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ – "истязание". Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, в феврале стало известно, что директору екатеринбургской спецшколы, в которой насиловали детей после «товарищеских судов», отменили приговор.
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