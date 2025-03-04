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Одного из обвиняемых по делу о похищении из-за долга в Екатеринбурге отправили в СИЗО
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 22-летнему Ивану Касьянову, который проходит обвиняемым по делу о похищении из-за долга.
Суд принял решение отправить его в СИЗО.
Ему вменяют две статьи УК РФ – «похищение» (ч. 2 ст. 126) и «вымогательство» (ст. 163).
Суд принял решение отправить его в СИЗО.
«Ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания Касьянова под стражей судом удовлетворено. Мера пресечения избрана до 5 мая 2025 года»,
– сообщили в облсуде.
Ему вменяют две статьи УК РФ – «похищение» (ч. 2 ст. 126) и «вымогательство» (ст. 163).
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