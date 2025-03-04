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Обвиняемому в убийстве семьи в Каменске-Уральском в 1993 году продлили содержание в СИЗО
Фото: Красногорский районный суд Каменска-Уральского
Красногорский районный суд Каменска-Уральского продлил Виктору Петриченко, которого обвиняют в убийстве семьи 32 года назад, содержание в СИЗО ещё на три месяца.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Петриченко обвиняют в убийстве семьи из семи человек в Каменске-Уральском, которую он совершил в новогоднюю ночь.
«Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Ходатайство судом удовлетворено. Мера пресечения продлена по 8 июня 2025 года»,
– сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, Петриченко обвиняют в убийстве семьи из семи человек в Каменске-Уральском, которую он совершил в новогоднюю ночь.
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