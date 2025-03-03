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В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве младенца на Химмаше
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
В Свердловском областном суде начался процесс по уголовному делу Дмитрия Кучина, который в ночь с 15 на 16 октября 2024 года в квартире на улице Инженерной на Химмаше до смерти забил сына своего пасынка.
Заседание закрыли от СМИ.
Ранее сообщалось, что у Кучина выявили хроническое психическое расстройство.
Заседание закрыли от СМИ.
«Дело поступило в суд с ходатайством о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера и рассматривается в закрытом режиме»,
– сообщили в областном суде.
Ранее сообщалось, что у Кучина выявили хроническое психическое расстройство.
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