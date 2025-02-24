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Администрация Екатеринбурга повторно предупредила о фейках
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Сегодня, 4 марта, пресс-служба мэрии Екатеринбурга снова рассылает по местным СМИ предупреждение о фейковых сообщениях. Они, по утверждению городских чиновников, направлены на создание паники.
Напомним, что вчера на платформе Телеграм появился канал с публикацией фотографий оружия и обещаниями устроить резню в школах Нижнего Тагила. В связи с этим, полиция уральского города приступила к проверке данных сообщений.
«В соцсетях и мессенджерах идёт повторная информационная кампания, направленная на создание паники и срыв учебного процесса: размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. В связи с публикуемой информацией, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности. Руководители учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски. Вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещенная в последние сутки, фейк», — пишет мэрская пресс-служба.
Напомним, что вчера на платформе Телеграм появился канал с публикацией фотографий оружия и обещаниями устроить резню в школах Нижнего Тагила. В связи с этим, полиция уральского города приступила к проверке данных сообщений.
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