Администрация Екатеринбурга повторно предупредила о фейках

«В соцсетях и мессенджерах идёт повторная информационная кампания, направленная на создание паники и срыв учебного процесса: размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. В связи с публикуемой информацией, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности. Руководители учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски. Вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещенная в последние сутки, фейк», — пишет мэрская пресс-служба.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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