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Глава СК потребовал доклад по делу о халатности в невьянской школе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад по уголовному делу о халатности (статья 293 УК РФ) в невьянской школе, где дети травили ученика третьего класса с особенностями развития.
Перед этим Ura.ru писало, что в невьянской школе №6 издеваются над 11-летним мальчиком с задержкой в развитии и нарушением речи.
Напомним, это не единственный случай травли в свердловских школах. Ранее в СМИ сообщаюсь, что в Дегтярске попал 12-летний мальчик, также постоянно подвергавшийся издевательству со стороны других детей.
«В социальных медиа сообщается, что в отношении одного из учащихся нска на протяжении длительного времени со стороны его сверстников допускались противоправные действия. Руководство знало о данной ситуации, но не предпринимало необходимых мер по её разрешению»,
– говорится в сообщении Следкома.
Перед этим Ura.ru писало, что в невьянской школе №6 издеваются над 11-летним мальчиком с задержкой в развитии и нарушением речи.
Напомним, это не единственный случай травли в свердловских школах. Ранее в СМИ сообщаюсь, что в Дегтярске попал 12-летний мальчик, также постоянно подвергавшийся издевательству со стороны других детей.
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