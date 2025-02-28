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В Екатеринбурге десятиклассник по совету аферистов сжёг в микроволновке телефоны родителей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге десятиклассник перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей со счетом родителей, после чего сжёг их телефоны в микроволновке.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник. Аферисты убедили школьника в том, что некто пытается украсть деньги со счетов его родителей, и чтобы спасти их якобы нужно сделать перевод средств на «безопасные счета». Всё это парень сделал тайком от родителей, после чего по совету мошенников засунул их телефоны в микроволновку и включил её, пишет информационное агентство.
Когда микроволновка загорелась, юноша испугался ещё сильнее и рассказал родителям о произошедшем.
В полиции информацию о произошедшем подтвердили, сообщив, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, исчезнувшая 17-летняя девушка из Полевского, которую нашли в Ижевске, также была жертвой мошенников.
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник. Аферисты убедили школьника в том, что некто пытается украсть деньги со счетов его родителей, и чтобы спасти их якобы нужно сделать перевод средств на «безопасные счета». Всё это парень сделал тайком от родителей, после чего по совету мошенников засунул их телефоны в микроволновку и включил её, пишет информационное агентство.
Когда микроволновка загорелась, юноша испугался ещё сильнее и рассказал родителям о произошедшем.
В полиции информацию о произошедшем подтвердили, сообщив, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, исчезнувшая 17-летняя девушка из Полевского, которую нашли в Ижевске, также была жертвой мошенников.
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