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Адвокат избитых на автомойке девушках в Каменске-Уральском сообщила об угрозах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Адвокат Юлия Майорова, защищающая девушек, над которыми издевались на автомойке в Каменске-Уральском сообщила екатеринбургской «Комсомольской правде» об угрозах.
По данным издания, в офис, в котором работает адвокат, приходил неизвестный мужчина. Сообщается, что он нахамил девушкам и якобы намекнул, что может вывезти одну из них в неизвестном направлении.
Связан ли неизвестный молодыми людьми, издевавшимися над девушками на автомойке, наверняка неизвестно.
Сегодня адвокат намерена сообщить о случившемся в полицию.
По данным издания, в офис, в котором работает адвокат, приходил неизвестный мужчина. Сообщается, что он нахамил девушкам и якобы намекнул, что может вывезти одну из них в неизвестном направлении.
Связан ли неизвестный молодыми людьми, издевавшимися над девушками на автомойке, наверняка неизвестно.
Сегодня адвокат намерена сообщить о случившемся в полицию.
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