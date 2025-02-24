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Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина в СИЗО, где он пробудет до 11 марта.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда, 6 февраля Верх-Исетский районный Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей, после чего постановление суда было обжаловано стороной защиты.
Там также добавили, что уголовное дело Бурдина накануне поступило в Верх-Исетский районный суд, где его и будут рассматривать.
Напомним, основателя «Смысловых галлюцинаций» обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК). Максимальное наказание по вменённому обвинению – до 10 лет лишения свободы.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе суда, 6 февраля Верх-Исетский районный Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей, после чего постановление суда было обжаловано стороной защиты.
«Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел жалобу и оставил её без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменения»,
– сказали в областном суде.
Там также добавили, что уголовное дело Бурдина накануне поступило в Верх-Исетский районный суд, где его и будут рассматривать.
Напомним, основателя «Смысловых галлюцинаций» обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК). Максимальное наказание по вменённому обвинению – до 10 лет лишения свободы.
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