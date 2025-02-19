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На покалечившую малолетнего сына екатеринбурженку возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На 26-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая разбила голову своему малолетнему сыну, возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о том, что произошло, в полиции узнали от медиков. По его данным, 19 февраля малыша, которому, как стало известно, только в июле этого года исполнится два года, в тяжёлом состоянии привезли в ДГКБ №9, где ему диагностировали серьёзные травмы и поместили в реанимационное отделение. Свои травмы, со слов Горелых, ребёнок получил 14 февраля в квартире дома по проспекту Космонавтов.
В полиции также подтвердили сведения о том, что покалечившая своего сына мать воспитывает ещё двоих детей, и то, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности по статье о наркотиках.
Женщине грозит до 10 лет лишения свобод, сообщил ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о том, что произошло, в полиции узнали от медиков. По его данным, 19 февраля малыша, которому, как стало известно, только в июле этого года исполнится два года, в тяжёлом состоянии привезли в ДГКБ №9, где ему диагностировали серьёзные травмы и поместили в реанимационное отделение. Свои травмы, со слов Горелых, ребёнок получил 14 февраля в квартире дома по проспекту Космонавтов.
В полиции также подтвердили сведения о том, что покалечившая своего сына мать воспитывает ещё двоих детей, и то, что ранее она привлекалась к уголовной ответственности по статье о наркотиках.
«Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ в 2019 году. Сейчас с матерью работают правоохранители для установления более точных обстоятельств случившегося. Двое других её детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле. Семья, в которой случилось данное ЧП, будет поставлена на учёт»,
– сказал Валерий Горелых.
Женщине грозит до 10 лет лишения свобод, сообщил ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
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СМИ сообщают о покалечившей годовалого сына екатеринбурженке
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24 февраля 2025