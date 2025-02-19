На покалечившую малолетнего сына екатеринбурженку возбудили уголовное дело

– сказал Валерий Горелых.

«Женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотических веществ в 2019 году. Сейчас с матерью работают правоохранители для установления более точных обстоятельств случившегося. Двое других её детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле. Семья, в которой случилось данное ЧП, будет поставлена на учёт»,