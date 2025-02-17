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СМИ сообщают о покалечившей годовалого сына екатеринбурженке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 26-летняя мать разозлилась на своего супруга и ударила своего годовалого сына по голове, да так сильно, что ребёнок получил закрытый перелом черепа.
Об этом сообщает Е1.ru. По данным издания, скорую помощь девушка вызывала только через несколько дней. В больнице у малыша обнаружили перелом затылка и основания черепа, ушиб головного мозга, травму грудной клетки и ушиб легкого. Также, как сообщается, следы побоев были видны на руках и ногах мальчика.
По неподтверждённой информации, молодая мама ранее отбывала наказание в колонии, куда её отправили на 2 года 4 месяца за наркотики (ст. 228 УК РФ). Также сообщается, что у неё помимо годовалого сына, которого она ударила по голове, ещё двое детей, и она сейчас носит ещё четвёртого.
Супруга вспыльчивой матери тоже будут проверять. Его подозревают в том, что он избивал свою жену, пишет портал.
Об этом сообщает Е1.ru. По данным издания, скорую помощь девушка вызывала только через несколько дней. В больнице у малыша обнаружили перелом затылка и основания черепа, ушиб головного мозга, травму грудной клетки и ушиб легкого. Также, как сообщается, следы побоев были видны на руках и ногах мальчика.
По неподтверждённой информации, молодая мама ранее отбывала наказание в колонии, куда её отправили на 2 года 4 месяца за наркотики (ст. 228 УК РФ). Также сообщается, что у неё помимо годовалого сына, которого она ударила по голове, ещё двое детей, и она сейчас носит ещё четвёртого.
Супруга вспыльчивой матери тоже будут проверять. Его подозревают в том, что он избивал свою жену, пишет портал.
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