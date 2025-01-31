В Ревде задержали «героинового» закладчика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Ревды, подозреваемого в распространении наркотиков через тайники-закладки. Мужчина был задержан в ходе оперативного мероприятия, проведенного группой по контролю за оборотом наркотиков.При личном досмотре у закладчика изъяли четыре свёртка с порошкообразным веществом, которое оказалось героином. А в ходе обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили ещё один пакет с тем же содержимым. Дополнительные улики были найдены в мессенджере его телефона — там обнаружилась переписка с клиентами и фотографии местности с координатами тайников. Проверка указанных мест подтвердила наличие спрятанных наркотиков: сотрудники полиции изъяли ещё семь свертков. Общая масса найденного героина составила 26,4 грамма, что является крупным размером.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», мужчина признал свою причастность к распространению наркотиков и рассказал, что сам является наркозависимым. Из-за финансовых проблем он устроился «закладчиком» в интернет-магазин запрещенных веществ. В его обязанности входило забирать крупные партии наркотиков, фасовать их и раскладывать по тайникам на территории города.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических средств в крупном размере. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. До начала судебного процесса он будет находиться под стражей.