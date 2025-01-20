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В Нижнем Тагиле начался суд над «реабилитаншей нацизма»
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению дела о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых сидит местная жительница, прикуривая от Вечного огня.
Своё преступление подсудимая совершила летом прошлого года, 22 июня. «Реабилитация нацизма» с её стороны заключалась в том, что гражданка забралась на постамент мемориального сооружения «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий», расположенного на Площади Славы в Нижнем Тагиле, неуклюже потанцевала там, а затем прикурила от пламени. При этом женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировала замечания возмущённых прохожих.
Как уточняет следственное управление СК России по Свердловской области, Подсудимой инкриминируют противоправные деяния, оскверняющие символ воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества. Две недели назад, 10 января, сообщалось, что материалы её дела переданы в суд. Сегодня стало известно, что процесс начался.
Своё преступление подсудимая совершила летом прошлого года, 22 июня. «Реабилитация нацизма» с её стороны заключалась в том, что гражданка забралась на постамент мемориального сооружения «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий», расположенного на Площади Славы в Нижнем Тагиле, неуклюже потанцевала там, а затем прикурила от пламени. При этом женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировала замечания возмущённых прохожих.
Как уточняет следственное управление СК России по Свердловской области, Подсудимой инкриминируют противоправные деяния, оскверняющие символ воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества. Две недели назад, 10 января, сообщалось, что материалы её дела переданы в суд. Сегодня стало известно, что процесс начался.
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