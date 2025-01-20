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В Нижнем Тагиле начался суд над «реабилитаншей нацизма»

19.02 Пятница, 24 января 2025
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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Суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению дела о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых сидит местная жительница, прикуривая от Вечного огня.

Своё преступление подсудимая совершила летом прошлого года, 22 июня. «Реабилитация нацизма» с её стороны заключалась в том, что гражданка забралась на постамент мемориального сооружения «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий», расположенного на Площади Славы в Нижнем Тагиле, неуклюже потанцевала там, а затем прикурила от пламени. При этом женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировала замечания возмущённых прохожих.

Как уточняет следственное управление СК России по Свердловской области, Подсудимой инкриминируют противоправные деяния, оскверняющие символ воинской славы России и оскорбляющие память защитников Отечества. Две недели назад, 10 января, сообщалось, что материалы её дела переданы в суд. Сегодня стало известно, что процесс начался.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:02 В Нижнем Тагиле начался суд над «реабилитаншей нацизма»
17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
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15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
15:06 Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
13:51 СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
11:31 Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
11:26 Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
10:38 В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
09:27 В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине
21:43 Историей очередного предательства поделился екатеринбургский зооприют
20:49 Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником
20:14 Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»
19:30 В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»
19:08 Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
18:55 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
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16:52 В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
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