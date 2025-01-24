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Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Завершающаяся неделя оказалась богатой на суды на «реабилитантами нацизма». Помимо женщины из Нижнего Тагила, по данной статье проходит мужчина из Ревды.
Ревдинского «реабилитанта», видимо, в связи с резонансом дела, судят в Свердловском областном суде, а не в родной Ревде. Андрея Глазачева обвиняют в осквернении символа воинской славы России, унижении память защитников Отечества и оскорблении чести ветеранов Великой Отечественной войны. Всё это он сотворил, прикурив сигарету от Вечного огня, то есть, как и в случае с тагильчанкой.
Инцидент, который стал причиной возбуждения дела, произошёл 30 июля прошлого года в парке «Победа» города Ревды. Следователи утверждают, что Андрей Глазачев прикурил сигарету от Вечного огня, расположенного у мемориала в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, он обвиняется по части 2 статьи 314.1 УК РФ — в систематическом нарушении ограничений административного надзора, что сопровождалось совершением нового правонарушения.
Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, однако суд отклонил его просьбу. Дело рассматривается в общем порядке. На текущий момент суд огласил обвинительное заключение, и судебное следствие продолжается. Итоговое решение пока не вынесено.
Ревдинского «реабилитанта», видимо, в связи с резонансом дела, судят в Свердловском областном суде, а не в родной Ревде. Андрея Глазачева обвиняют в осквернении символа воинской славы России, унижении память защитников Отечества и оскорблении чести ветеранов Великой Отечественной войны. Всё это он сотворил, прикурив сигарету от Вечного огня, то есть, как и в случае с тагильчанкой.
Инцидент, который стал причиной возбуждения дела, произошёл 30 июля прошлого года в парке «Победа» города Ревды. Следователи утверждают, что Андрей Глазачев прикурил сигарету от Вечного огня, расположенного у мемориала в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, он обвиняется по части 2 статьи 314.1 УК РФ — в систематическом нарушении ограничений административного надзора, что сопровождалось совершением нового правонарушения.
Подсудимый ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, однако суд отклонил его просьбу. Дело рассматривается в общем порядке. На текущий момент суд огласил обвинительное заключение, и судебное следствие продолжается. Итоговое решение пока не вынесено.
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