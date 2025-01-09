В Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу за осквернение символа воинской славы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительницу Нижнего Тагила, которая 22 июня 2024, пританцовывая, забралась на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, ждёт суд. Свердловская прокуратура сообщила, что обвинительное заключение по её уголовному делу утвердили и передали в суд.В ведомстве также рассказали, что тот день проходившие мимо горожане сделали даме замечание касательно её поведения и попросили слезть с постамента, но она проигнорировала их слова и осталась стоять на монументе. Известно, что тагильчанка была пьяна.Сейчас её обвиняют в реабилитации нацизма, выразившейся в осквернении символа воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, совершенной публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.