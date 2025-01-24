Возрастное ограничение 18+
Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова доставили в суд.
Защита попросила закрыть заседание по избранию меры пресечения от слушателей и СМИ, ссылаясь на то, что в нём будут оглашены данные из медицинских документов. Судья Лариса Малухина удовлетворила ходатайство – журналистов попросили выйти из зала.
Напомним, Смирнова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Следствие будет ходатайствовать о помещении экс-министра под стражу.
Защита попросила закрыть заседание по избранию меры пресечения от слушателей и СМИ, ссылаясь на то, что в нём будут оглашены данные из медицинских документов. Судья Лариса Малухина удовлетворила ходатайство – журналистов попросили выйти из зала.
Напомним, Смирнова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Следствие будет ходатайствовать о помещении экс-министра под стражу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге перед судом предстанет участник наркогруппы
16 января 2025
16 января 2025
За контрабанду лесоматериалов будут судить жителя Свердловской области в курганском суде
22 января 2025
22 января 2025