В Екатеринбурге задержали опасных вымогателей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли жестокое преступление и задержали людей, которых подозревают в вымогательстве. Задержанные, выбивая деньги из своей жертвы, пошли на насильственные действия, которые могли даже привести к гибели потерпевшего.История началась в минувшую субботу на улице Кирова с визита к 58-летнему мужчине его 33-летней знакомой, предложившей выпить. Позже к компании присоединились двое её приятелей. В ходе застолья женщина предъявила хозяину требования о возврате долга, якобы принадлежащего её другу. Когда хозяин отказался, двое гостей применили физическое насилие. Пострадавшего избили, нанесли ножевое ранение в грудь и воткнули нож в бедро, чтобы усилить угрозу. Под давлением жертва согласилась признать вымышленный долг, отдал агрессорам телевизор, телефон и паспорт, а также был вынужден написать долговую расписку.Сотрудники екатеринбургского уголовного розыска оперативно раскрыли это нападение, случившееся. Все участники преступления были задержаны. Ими оказались женщина 1991 года рождения и двое мужчин, оба 1986 года рождения. Все трое ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за грабежи, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. Примечательно, что сам потерпевший также ранее был судим за угрозу убийством.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 4, Уголовного кодекса Российской Федерации («разбой с причинением тяжкого вреда здоровью»). Это преступление предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Участники вооружённого нападения останутся под стражей, ожидая суда, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».